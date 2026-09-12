Zverev săn Grand Slam thứ 2 ở chung kết US Open

Sau khởi đầu không thuận lợi tại US Open, Alexander Zverev lấy lại phong độ trong tuần 2 ở kỳ Grand Slam tại New York. Anh vừa giành vé lọt vào chung kết Grand Slam thứ 3 trong mùa khi vượt qua Karen Khachanov 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6)! Zverev sẽ đấu với Ben Shelton ở chung kết US Open 2026.

Zverev săn danh hiệu Grand Slam thứ 2 (Ảnh: THX)

Zverev, đã suýt thua ở trận đấu vòng đầu tiên và cần đến 5 ván ở vòng 2. Kể từ đó, anh không hề để thua thêm ván nào nữa, giành các chiến thắng tuyệt đối trước Alejandro Tabilo, Luciano Darderi, Botic van de Zandschulp - và bây giờ là Khachanov.

Nhờ chiến thắng kéo dài 2 giờ 56 phút trước Khachanov, Zverev san bằng điểm số với Jannik Sinner trên BXH mùa giải (7.950 điểm). Zverev cũng đã trở thành người thứ 12 kể từ năm 1978 lọt vào chung kết Grand Slam ở trên 3 mặt sân khác nhau trong một mùa, gia nhập danh sách những tay vợt xuất sắc.

Tháng Giêng năm ngoái, Zverev không kìm được nước mắt khi thất bại trong trận chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp tại Australian Open, nơi anh đã thua Sinner 3 ván trắng. Tay vợt số 1 thế giới nói với Zverev rằng một ngày nào đó anh sẽ nâng cao chiếc cúp Grand Slam.

Năm nay, Zverev hoàn toàn thay đổi hướng đi sự nghiệp của mình. Anh đăng quang tại Roland Garros để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trước khi lại tiếp tục tiến vào chung kết Wimbledon, chỉ chịu thua trước chính Sinner ngay ở ngưỡng cửa cuối cùng

Giờ đây, Zverev đứng trước cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 2 - chỉ 4 tháng sau khi lấy danh hiệu đầu tiên. Tay vợt 29 tuổi, người có thành tích 24-2 tại Grand Slam năm 2026, sẽ đấu với Ben Shelton trong trận chung kết vào Chủ nhật tại New York (theo giờ Mỹ).

Shelton vừa ngược dòng đánh bại đồng hương Frances Tiafoe 4-6, 6-3, 6-3 và 7-5 ở trong trận bán kết đơn nam thứ 2, qua đó, giành quyền lọt vào chung kết Grand Slam đầu tiên ở trong sự nghiệp tại New York. Anh này có cơ hội chấm dứt 23 năm khát khao ngôi vô địch Grand Slam đơn nam của quần vợt Mỹ.

Zverev đã sẵn sàng kéo dài thêm khát khao này: “Tôi hy vọng là mình hiện thực hóa giấc mơ Mỹ vào Chủ nhật".

Anh nhớ về trận chung kết US Open đầu tiên, khi thua Dominic Thiem sau 5 ván đấu dù đã dẫn trước tới 2-0: “Hồi đó, tôi còn thiếu kinh nghiệm. Lần này, mọi thứ sẽ khác. Tôi chắc chắn bầu không khí cũng sẽ rất, rất khác vào Chủ nhật”. Zverev nói thêm, khi đã từng thi đấu trong một SVĐ không có khán giả vào năm 2020 giữa đại dịch Covid: “Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi được chơi trận chung kết tại nhà thi đấu Arthur Ashe đã bán hết vé, chứ không phải một SVĐ trống rỗng”.

Đ.Hg.