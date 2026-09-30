Zheng Qinwen và "Grand Slam thứ 5" trên quê nhà

Tay vợt nữ số 2 Trung Quốc - Zheng Qinwen vừa chia sẻ việc cô thi đấu tại China Open (đẳng cấp WTA 1.000, đang diễn ra ở Bắc Kinh) giống như tranh tài ở kỳ giải Grand Slam thứ 5, do áp lực từ đông đảo khán giả.

Nhiều khán giả Trung Quốc theo dõi và ủng hộ các tay vợt chủ nhà ở China Open (Ảnh: THX)

Khi một tay vợt được thi đấu trên sân nhà, đó là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đối với tay vợt nữ số 2 Trung Quốc - Zheng Qinwen (hiện xếp hạng 54 WTA), điều này không ngoại lệ.

Sau màn trình diễn ấn tượng từ vòng loại đến tứ kết US Open, Zheng Qinwen sẵn sàng cho một kết quả tốt đẹp khác. Cô muốn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ quê nhà tại China Open, dù sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả nhà, cũng khiến cô phải chịu áp lực.

“Tôi nghĩ được thi đấu ở China Open giống như tham dự giải Grand Slam thứ 5 của mình vậy”, Zheng Qinwen nói ở trong buổi họp báo trước giải đấu tại Bắc Kinh, “Chúng có tầm quan trọng như nhau. Tất nhiên, tôi muốn thi đấu thật tốt trước những người dân Trung Quốc”.

“Tôi có thêm áp lực, nhưng đồng thời tôi cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cổ động viên Trung Quốc. Vì vậy, tôi không có gì để phàn nàn cả!”, Zheng Qinwen hào hứng chia sẻ.

Zheng Qinwen được hưởng suất đặc cách vào vòng đấu chính China Open. Cô hy vọng tiếp tục đà thắng lợi từ US Open vốn giúp cô vươn lên từ ngoài tốp 120 lên vị trí thứ 52 ở trên BXH của WTA. Dự kiến, Zheng Qinwen ​​sẽ thi đấu trận vòng 1 vào ngày 1-10 gặp tay vợt đồng hương Shi Han.

Trước US Open, Zheng Qinwen phải thi đấu vòng loại tại Toronto vì thứ hạng quá thấp ở thời điểm đó. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1-2023, cô phải thi đấu vòng loại để tìm suất vòng đấu chính một sự kiện thuộc hệ thống WTA Tour. Zheng Qinwen thua ngay vòng đầu tiên.

Sau đó, cô quyết định bỏ Cincinnati Open, để tham gia một chương trình huấn luyện chuyên sâu giúp cô thành công ở kỳ Grand Slam tại New York. Nhưng, Zheng Qinwen không hay suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Cô đang tập trung nghiêm túc vào việc cải thiện thứ hạng của mình hơn nữa.

“Hiện tại đối với tôi, đây là một giải đấu rất mới, chúng ta đang ở giải China Open”, Zheng Qinwen nói, “Tôi nghĩ năm nay sẽ không dễ dàng vì thứ hạng hiện tại của tôi hiện vẫn là 50. Tôi còn rất nhiều trận đấu phía trước, và muốn thắng thật nhiều”.

Zheng Qinwen muốn chứng minh cho mọi người và cho chính bản thân mình rằng cô đang chơi tốt hơn nhiều so với thứ hạng hiện tại. Nếu không phải vì ca phẫu thuật khuỷu tay đã khiến cô phải nghỉ thi đấu và phải nỗ lực trở lại, ai biết được Zheng Qinwen hiện ở đâu.

“Ca phẫu thuật đã làm gián đoạn sự tiến bộ của tôi, khiến tôi phải bắt đầu lại từ con số không”, Zheng Qinwen nói, “Thứ hạng bây giờ với tôi chỉ là một con số. Tất nhiên, nó thể hiện những gì tôi đã làm trong năm qua. Tôi biết mình có khả năng tới đâu”

“Đây không phải vị trí xứng đáng của tôi. Thứ hạng cao nhất của tôi là hạng 4, tôi vẫn tin rằng mình có thể làm tốt hơn nhiều. Tôi thực sự muốn xem mình có thể đóng góp được gì trong tương lai, và tôi phải chứng minh điều đó. Tôi có rất nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc. Họ kỳ vọng tôi sẽ thi đấu tốt hơn ở China Open".

Đ.Hg.