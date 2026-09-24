Carlos Alcaraz đau khổ vì Real Madrid

Trong khi Carlos Alcaraz, cuối cùng vẫn vượt qua những chấn thương đầy dai dẳng, lại đang phải chịu đựng một nỗi đau khác với tư cách là một cổ động viên trung thành của Real Madrid.

Carlos Alcaraz là CĐV trung thành của Real Madrid (Ảnh: THX)

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đang chứng kiến Real Madrid khởi đầu mùa giải mới La Liga đầy khó khăn. Đội bóng yêu quý của Carlos Alcaraz vừa để thua Atletico Madrid 1-2 vào cuối tuần trước, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng, với chỉ có 15 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona đến 6 điểm.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Real Madrid dưới thời HLV mới mà cũ Jose Mourinho, Carlos Alcaraz (từng 7 lần vô địch Grand Slam) nói với Stats Perform rằng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha lý ra “đã có thể làm tốt hơn nữa” ở giai đoạn này của La Liga.

"Tôi thấy các đội khác đang làm tốt hơn Real Madrid ở La Liga. Nhưng CLB này có những cầu thủ tuyệt vời, tài năng”, Carlos Alcaraz nói thêm trước thềm Laver Cup trong màu áo Tuyển châu Âu chống lại Tuyển Thế giới. “Real có thể làm tốt hơn, và cần phải cải thiện thêm một chút. Tôi đang rất mệt mỏi khi xem các trận đấu của họ, vì là một CĐV trung thành. Tôi không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ Real phải có sự quyết tâm cao hơn một chút!”.

Carlos Alcaraz nói Real Madrid cần phải cải thiện (Ảnh: THX)

Trong khi Carlos Alcaraz đau khổ, thì đồng đội Casper Ruud ở Tuyển Châu Âu đã lên tiếng ca ngợi đồng hương Na Uy và cầu thủ của Manchester City - Erling Haaland, là tiền đạo xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới.

“Tỷ lệ chạm bóng so với số bàn thắng của Haaland không ai có thể sánh kịp. Thậm chí không ai đến gần được”, Casper Ruud (cựu số 2 thế giới) cho biết. Anh cùng với Carlos Alcaraz rất mê bóng đá ngoài môn quần vợt.

Laver Cup (Giải quần vợt giao hữu biểu diễn đồng đội nam thế giới do Roger Federer góp công để sáng lập) sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 25-9 tại London, có sự tham gia của những gương mặt quần vợt: Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik và cả Rafael Jodar ở trong đội hình Tuyển châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV kiêm đội trưởng Yannick Noah, Tuyển châu Âu nỗ lực giành lại ngôi vô địch Laver Cup sau thất bại 9-15 trước Tuyển Thế giới năm ngoái tại San Francisco (Chase Center).

Trong khi đó, Tuyển Thế giới của HLV kiêm đội trưởng Andre Agassi gồm có nhiều tay vợt Mỹ đang tiến bộ rất nhanh ở ATP Tour là Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, bên cạnh các gương mặt khác như Alex de Minaur (Australia), Alexander Bublik (Kazakhstan) và Francisco Cerundolo (Argentina).

Kết quả các kỳ Laver Cup trong quá khứ

2017 Tuyển châu Âu thắng Tuyển Thế giới 15-9 2018 Tuyển châu Âu thắng Tuyển Thế giới 13-8 2019 Tuyển châu Âu thắng Tuyển Thế giới 13-11 2021 Tuyển châu Âu thắng Tuyển thế giới 14-1 2022 Tuyển Thế giới thắng Tuyển châu Âu 13-8 2023 Tuyển Thế giới thắng Tuyển châu Âu 13-2 2024 Tuyển châu Âu thắng Tuyển Thế giới 13-11 2025 Tuyển Thế giới thắng tuyển châu Âu 15-9 Tuyển châu Âu tạm dẫn tuyển Thế giới 5-3

Đ.Hg.