Sabalenka đại chiến Pegula ở bán kết đơn nữ Giải US Open

Aryna Sabalenka nỗ lực chinh phục danh hiệu Giải Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) thứ 3 liên tiếp, sau khi vượt qua loạt trận tứ kết đầy kịch tính. Đối thủ của cô là người quen cũ - Jessica Pegula của chủ nhà.

Sabalenka vào bán kết US Open lần thứ 6 liên tiếp (Ảnh: THX)

Sabalenka đã ngược dòng từ thế bị dẫn 2-4 trong ván 3, đánh bại đương kim vô địch Wimbledon Linda Noskova 7-6 (7-1), 3-6, 7-6 (9-7), giành suất vào bán kết US Open lần thứ 6 liên tiếp và bán kết Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp.

Trong trận đấu, Sabalenka chống đỡ được 46 cú ghi điểm trực tiếp, trong đó có 18 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp từ Noskova. Cô đáp trả bằng 42 cú ghi điểm trực tiếp và 12 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, kết thúc ngay tại match point đầu tiên bằng một cú giao bóng 2 ăn điểm trực tiếp ra góc ngoài cực hiểm.

Chiến thắng này kéo dài chuỗi trận thắng của Sabalenka tại Flushing Meadows lên 18 trận. Như vậy, cô chỉ còn thiếu 2 trận thắng nữa là sẽ trở thành tay vợt nữ đầu tiên giành 3 danh hiệu liên tiếp ở New York kể từ thời của Serena Williams (từ năm 2012 đến 2014).

Đây là chiến thắng đầu tiên của Sabalenka trước một đối thủ thuộc top 10 thế giới kể từ khi cô đánh bại Coco Gauff ở trận chung kết Miami hồi tháng 3 và là chiến thắng thứ 6 của cô trong mùa giải 2026.

Đây cũng là chiến thắng 3 ván đầu tiên của cô tại Grand Slam năm nay và đã chấm dứt chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Noskova trong loạt tie-break ván 3, đồng thời nâng thành tích của mình lên 2-1 trong loạt tie-break mùa này.

Với kết quả trên, Sabalenka sẽ đối đầu với lại tay vợt chủ nhà Jessica Pegula tại bán kết đơn nữ US Open 2026.

Trong trận tứ kết đơn nữ thứ 2, Pegula ngược dòng sau khi thua ván đầu và vượt qua thế bất lợi ở đầu ván 3 để đánh bại hạt giống số 26 Emma Navarro với điểm số 3-6, 6-4, 6-3 sau 2 giờ 21 phút. Cô tiến vào bán kết US Open lần thứ 3 liên tiếp.

Với Pegula, Sabalenka là “người quen cũ khó quên”. Sabalenka từng đánh bại Pegula 7-5, 7-5 tại trận chung kết US Open 2024, sau đó lội ngược dòng đánh bại cô ở bán kết US Open 2025.

Pegula có những khoảnh khắc tỏa sáng gần đây, thắng 2/3 gặp nhau gần nhất - chiến thắng ngược dòng năm ngoái ở Wuhan và một chiến thắng 3 ván tại bán kết Berlin đầu năm nay, nơi cô ấy thắng ván cuối với điểm số 6-0.

Trận bán kết đơn nữ giữa Sabalenka và Pegula dự kiến diễn ra vào sáng 11-9.

Đ.Hg.