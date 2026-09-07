Carlos Alcaraz thắng trận Grand Slam thứ 18 liên tiếp, vào tứ kết US Open

Đánh bại Tommy Paul 6-4, 6-3, và 6-4, Carlos Alcaraz vừa có trận thắng Grand Slam thứ 18 liên tiếp (kỷ lục cá nhân ở trong sự nghiệp). Với kết quả này, đương kim vô địch US Open giành vé vào tứ kết Grand Slam trên đất Mỹ, nơi anh sẽ đối đầu một tay vợt chủ nhà khác là Ben Shelton.

Alcaraz nối dài mạch chiến thắng ở đấu trường Grand Slam lên con số 18 trận liên tiếp (Ảnh: THX)

Alcaraz tiếp tục gửi đi lời khẳng định đanh thép về màn tái xuất của mình tới các đối thủ tại US Open 2026. Dù đây mới là giải đấu đầu tiên tham dự sau 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay, anh mới để thua duy nhất 1 ván qua 4 trận đấu tại New York.

Thắng lợi mới nhất trước Paul cũng là màn ra oai ấn tượng đối với niềm hy vọng của nước chủ nhà - người đang xếp hạng 21 thế giới. Dù Paul cố gắng tạo thế trận ăn miếng trả miếng ở những phút đầu cuộc chạm trán trên sân Arthur Ashe, khi cả 2 không tạo ra nổi một cơ hội giành break-point nào trong 9 game đầu tiên, mọi thứ rồi đã xoay chuyển.

Một khi Alcaraz bẻ thành công game giao bóng để khép lại ván 1, anh gần như không để đối thủ cơ hội lật ngược thế cờ bằng một màn trình diễn toàn diện đẳng cấp, chứng minh anh đã nhanh chóng rũ bỏ sự trì trệ sau khoảng thời gian nghỉ thi đấu.

Tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha bẻ game giao bóng của Paul 2 lần ở đầu ván 2 và thêm 1 lần nữa ở đầu ván 3, trước khi hoàn tất chiến thắng sau 2 giờ 20 phút thi đấu.

Trong trận, anh đã tung ra tới 33 cú đánh ghi điểm trực tiếp so với 18 cú của đối thủ.

Với trận thắng Grand Slam thứ 18 liên tiếp, Alcaraz hiện đang dẫn Paul 7-2 xét về đối đầu trực tiếp và đã hạ gục tay vợt người Mỹ ở cả 4 kỳ Grand Slam. Anh trở thành tay vợt thứ 10 trong kỷ nguyên mở đánh bại cùng một đối thủ tại từng giải thuộc hệ thống Grand Slam.

Paul để thua trọn vẹn Alcaraz ở cả 4 kỳ giải Grand Slam (Ảnh: THX)

Thành tích thắng 18 trận Grand Slam liên tiếp của Alcaraz bắt nguồn từ kỳ giải US Open 2025, là nơi anh đăng quang với 7 trận toàn thắng, kéo dài qua đến Australian Open hồi đầu năm, nơi anh đã lên ngôi cũng với 7 trận toàn thắng, và tiếp tục với 4 trận thắng liên tiếp ở US Open 2026.

“Tôi đã chơi đúng lối chơi của mình và cố gắng thể hiện phong độ quen thuộc”, Alcaraz phát biểu trong buổi phỏng vấn ngay trên sân, “Tommy là một tay vợt vô cùng tài năng. Những cú đánh của anh ấy rất nguy hiểm”.

“Tôi chỉ cố gắng giữ thế chủ động tấn công trong mọi thời điểm, không để anh ấy dâng quá cao. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt việc tạo áp lực lên các game anh ấy cầm giao bóng. Điều đó giúp tôi thi đấu với tâm lý thoải mái, bình tĩnh. Tôi thực sự hạnh phúc với màn trình diễn hôm nay”.

“Tôi cũng nghĩ là vậy”, Alcaraz mỉm cười khi được hỏi liệu anh đã lấy lại 100% thể lực chưa, “Tôi chưa từng nghĩ mình có thể lọt vào ít nhất là tứ kết ở trong mọi năm kể từ 2021, điều đó cho thấy nơi này đặc biệt đối với tôi đến nhường nào”.

“Kết quả này chứng minh tôi luôn thi đấu hay ra sao mỗi khi đến với US Open. Việc tôi phải nghỉ 4 tháng rưỡi không còn quan trọng nữa. Mỗi khi đặt chân đến với Flushing Meadows, tôi đều đã trình diễn phong độ tốt nhất của mình”, Alcaraz thừa nhận.

Đ.Hg.