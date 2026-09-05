Thắng Yibing sau 3 ván đấu, Alcaraz lọt vào vòng 16 US Open

Thắng không dễ trước tay vợt người Trung Quốc Wu Yibing sau 3 ván đấu với điểm số 6-3, 6-4, 6-2, Nhà Đương kim vô địch US Open - Carlos Alcaraz đã xuất sắc giành vé lọt vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất của kỳ Grand Slam đang diễn ra trên đất Mỹ!

Alcaraz giành vé vào vòng 16 của US Open 2026 (Ảnh: THX)

Yibing đã gây ra khó khăn cho Alcaraz bằng lối chơi tất công mạnh mẽ từ vạch vôi cuối sân đấu. nhưng Alcaraz giành chiến thắng sau 2 giờ 20 phút đồng hồ tranh tài để tiến vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất, nơi anh sẽ gặp tay vợt người Mỹ Tommy Paul và tranh 1 suất tứ kết.

Alcaraz vô địch Australian Open hồi tháng Giêng, giành danh hiệu Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp. Nhưng tay vợt 23 tuổi này đến Flushing Meadows mà chưa thi đấu kể từ tháng 4, do vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương cổ tay làm quen nhịp điệu với mới.

Di chứng rõ ràng vẫn hiển hiện ngay trước mắt khán giả Flushing Meadows: Alcaraz đã phải đeo băng trắng kín cánh tay phải, từ cổ tay quấn đến tận bắp tay, để đảm bảo không có bất kỳ chuyện gì xấu. Và dù “tiến gần đến phong độ cao nhất”, thì anh vẫn chịu ảnh hưởng.

Alcaraz băng kín cánh tay, từ cổ tay đến bắp tay, khi thi đấu ở Flushing Meadows (Ảnh: THX)

Áp lực mà Yibing tạo ra, cộng thêm việc thiếu cọ xát trong thời gian vừa qua, khiến Alcaraz mắc đến 33 lỗi tự đánh hỏng bóng (nhưng anh lại có 21 cú ghi điểm trực tiếp). Alcaraz cho thấy sự thất vọng đan xen cảm giác hài lòng sau 2 giờ 20 phút ở trên sân đấu của mình...

“Tôi nghĩ hôm nay nhịp độ thi đấu của tôi rất tốt”, Alcaraz nói, “Cách Yibing chơi thật không thể tin được, nhịp điệu trong từng cú đánh - thuận tay, trái tay. Những quả bóng của Yibing trượt rất nhiều trên sân và, đối với bản thân tôi, thì đôi khi thực sự rất khó kiểm soát!”.

“Nhưng mà, tôi nghĩ cuối cùng mình đã trụ vững. Tôi đã chơi tấn công. Và tôi đã chơi thông minh trong những thời điểm khó khăn nhất!”, Alcaraz vừa khen năng lực của Yibing, nhưng cũng góp phần nâng cao tài năng, cách chơi thông minh vốn là sở trưởng của chính anh.

Alcaraz đã có khởi đầu như mơ, bẻ giao bóng của Wu ngay game đầu tiên để dẫn trước 3-1. Nhưng Yibing, cựu vô địch US Open hệ tuổi thiếu niên, người có sự nghiệp chuyên nghiệp bị gián đoạn bởi nhiều chấn thương, đã ổn định và bẻ giao bóng lại bằng một game tấn công mạnh mẽ để san bằng điểm số ván đấu là 3-3.

Yibing gây khó khăn cho Alcaraz (Ảnh: THX)

Alcaraz đáp trả bằng cách thắng 5 game tiếp theo. Anh giành chiến thắng ván đầu và dẫn trước 2-0 ở ván 2 trước khi Wu chặn đứng đà thắng, tận dụng 1 game giao bóng thiếu cẩn trọng của Alcaraz để bẻ giao bóng tay vợt người Tây Ban Nha và đưa ván đấu trở lại thế cân bằng.

Yibing đã cứu được điểm break ở cả game thứ 4 và thứ 6 trước khi Alcaraz bẻ giao bóng và giành chiến thắng ván đấu ở game thứ 10. Sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha lại cứu được 2 điểm break trong game đầu tiên của ván 3 - trước khi giành chiến thắng chung cuộc.

Thông số kỹ thuật trận đấu

Alcaraz Yibing 6 giao bóng ăn điểm trực tiếp 6 giao bóng ăn điểm trực tiếp 21 cú ghi điểm trực tiếp 12 cú ghi điểm trực tiếp 33 lỗi đánh bóng hỏng 40 lỗi đánh bóng hỏng 7 break-point thắng 2 break-point thắng 109 điểm thắng 86 điểm thắng

Với kết quả này, Nhà Đương kim vô địch US Open sẽ đối đầu với lại đối thủ chủ nhà Tommy Paul ở vòng 16. Tommy Paul vừa thắng Alexander Bublik (người Kazakhstan gốc Nga) sau 5 ván cực kỳ kịch tính với điểm số là 6-4, 3-6, 6-7 (4-7), 6-1 và 6-3.

Trong quá khứ, Alcaraz từng đối đầu Tommy Paul đến 8 lần. Tay vợt người Tây Ban Nha có 6 trận thắng (trong đó có 5 chiến thắng gần đây nhất, chủ yếu ở đấu trường Grand Slam: Cincinnati Masters 2023, Wimbledon 2024, Olympic Paris 2024, Roland Garros 2025 và cả Australian Open 2026 hồi đầu năm nay).

Tommy Paul chỉ có 2 lần đánh bại Nhà Đương kim vô địch US Open, thắng tại Canada Masters trong lần đầu tiên đối mặt hồi năm 2022, và tiếp tục thắng ở Canada Masters đúng 1 năm sau. Hiện tại, rất khó ngăn Alcaraz giành Grand Slam thứ 8.

Đ.Hg.