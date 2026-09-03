Tay vợt Trung Quốc Bu Yunchaokete gây ấn tượng

Tay vợt nhận suất may mắn (lucky-loser) Bu Yunchaokete khiến Rafael Jodar phải nhận thất bại nặng nề nhất mùa giải! Trong trận đấu vòng 1 của US Open 2026, Buyunchaokete đã thắng Jodar với điểm số áp đảo 6-2, 6-1, và 6-1!

Buyunchaokete gây ấn tượng mạnh ở US Open 2026 (Ảnh: THX)

Năm nay mới 19 tuổi, đến từ Tây Ban Nha và trùng tên với Rafael Nadal, Jodar từng là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng lớn nhất của ATP Tour 2026. Sau khi đăng quang tại Marrakech, Jodar nhảy vọt từ ngoài Tốp 100 lên áp sát Tốp 10, lọt vào trận chung kết ở Washington, bán kết tại Montreal và tứ kết tại Roland Garros.

Tuy nhiên, Jodar (hạng 13 thế giới) thi đấu kém xa phong độ thường thấy trước đối thủ vô danh Buyunchaokete của Trung Quốc (gốc Mông Cổ), người giành chiến thắng áp đảo để lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 2 của một kỳ Grand Slam.

Hạt giống số 12 Jodar mắc tới 37 lỗi tự đánh bóng hỏng và chỉ tung ra được 15 cú đánh ghi điểm trực tiếp (winner), đồng thời đã không thể tạo ra nổi một cơ hội giành break-point nào ở trong suốt trận đấu kéo dài vỏn vẹn 1 giờ 48 phút đồng hồ...

“Tôi còn rất mới tại ATP Tour. Mọi chuyện như thế này hoàn toàn có thể xảy ra vì tôi vẫn là một tân binh”, Jodar phát biểu đầy tiếc nuối ở trong cuộc họp báo ngay sau trận đấu, “Tôi cố gắng rút ra bài học từ lần vấp ngã này để nó không tái diễn! Nếu đến lần thứ 2, tôi vẫn không rút ra bài học từ trận đấu này thì đó mới là điều tồi tệ”, Jodar có giải thích về màn trình diễn “thảm họa” của anh.

Về phần Buyunchaokete, anh đang tạo ra ấn tượng mạnh mẽ, góp phần giúp quần vợt của đất nước tỷ dân thêm phần rạng rỡ ở đấu trường Grand Slam. Chiến thắng của anh đã diễn ra ngay thời điểm tay vợt số 1 Trung Quốc là Wu Yibing cũng giành vé vào vòng 3 khi đánh bại James Duckworth (Australia) 7-5, 6-3, 6-1.

Đây là lần thứ 7, Buyunchaokete góp mặt ở vòng 1 của một kỳ Grand Slam, là lần thứ 3 tại New York, nhưng trước đó anh chưa từng nếm mùi chiến thắng. Tay vợt 24 tuổi - từng đạt thứ hạng thế giới cao nhất là 64 nhưng hiện đã tuột xuống vị trí 124, từng giành được 2 danh hiệu ATP Challenger trong năm 2026.

Nhưng trận thắng trước Jodar chính là khúc khải hoàn đầu tiên của anh ở cấp độ ATP Tour trong mùa giải năm nay. Buyunchaokete hào hứng miêu tả cách anh tiếp cận trận đấu vốn là: “Thưởng thức đám đông, hưởng thụ sân đấu và chơi bóng với một trong những tay vợt xuất sắc nhất của mùa giải năm nay”...

“Khi bạn bước vào trận đấu với suất lucky-loser thì bạn cũng chẳng có gì để mất cả. Nếu tôi phải thắng một trận đấu như thế này, tôi cũng vẫn ổn với lại 5 - 6 lần thua trận trước đây (đấu trường Grand Slam). Vì thế, mọi chuyện thật quá tuyệt vời”.

Là 2 tay vợt Trung Quốc hiếm hoi còn trụ lại tại nội dung đơn nam của Grand Slam trên đất Mỹ - US Open 2026, Buyunchaokete dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho “tiền bối đàn chị” - Li Na, tay vợt nữ Trung Quốc đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam.

Tay vợt rất thần tượng Andy Murray đã có chia sẻ suy nghĩ của mình về Li Na - và cả những đồng hương nữ: “Chúng tôi có rất nhiều tay vợt tuyệt vời ở hệ giải nữ, nhưng ở hệ giải nam ATP Tour, chúng tôi chưa có được nhiều tay vợt giỏi đâu!”.

Buyunchaokete sẽ chạm trán Fabian Marozsan hoặc là Michael Zheng ở vòng tiếp theo sau khi có được chiến thắng thứ 3 trước một đối thủ thuộc trong Tốp 20 suốt sự nghiệp.

Bu Yunchaokete (Bố Vân Triều Khắc Đặc), là một VĐV quần vợt chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh sinh ngày 19-1-2002, có xuất thân là người dân tộc Mông Cổ từ vùng Nội Mông và là một gương mặt trẻ đang lên đầy ấn tượng của làng banh nỉ châu Á. Tên của anh có thể được gọi là Bu Yunchaokete, hoặc thật đơn giản là Bu, nhưng nếu gọi đầy đủ Buyunchaokete mới chính là cách tôn trọng nhất đối với tên gốc và nguồn gốc văn hóa Mông Cổ của anh!

Đ.Hg.