Hạt giống số 1 Zverev thắng Sonego sau 5 ván

Hạt giống số 1 Alexander Zverev vượt qua một trận đấu đầy kịch tính tại US Open 2026 sau khi đánh bại tay vợt người Ý Lorenzo Sonego với điểm số 6-4, 3-6, 6-7(7-9), 7-5, 6-4 trong trận đấu vòng 1 kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ và kết thúc đến tận rạng sáng thứ Tư.

Zverev nhẹ nhõm sau chiến thắng 5 ván (Ảnh: THX)

Zverev đến New York với tư cách là Nhà Đương kim vô địch Roland Garros. Anh giành Grand Slam đầu tiên sau chiến thắng tại trận đấu chung kết Roland Garros trước đối thủ người Ý Flavio Cobolli sau 5 ván đấu kịch tính.

Đến với kỳ Grand Slam đang diễn ra tại New York - US Open 2026, Zverev được xem là Ứng cử viên sáng giá khi mà Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner chấn thương vắng mặt, Đương kim vô địch Carlos Alcaraz vừa trở lại...

Để rồi, ngay trong trận đấu mở màn ở Flushing Meadows, anh đã phải trải qua một trận đấu dài 5 ván đấu khác và cũng trước một đối thủ khó chịu người Ý. Zverev chỉ vượt qua Sonego sau trận đấu dài gần... 5 tiếng!

Zverev chỉ tận dụng được 1 trong 7 cơ hội giành break-point để thắng ván đầu tiên trước khi tay vợt hạng 89 thế giới Sonego đáp trả ở ván thứ 2, giành break sớm và đảo chiều thế trận trước khi giao bóng trắng rồi kết thúc bằng một cú ace.

Ván thứ 3 diễn ra giằng co quyết liệt, phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break, nơi một lỗi giao bóng kép của Zverev đã tạo cơ hội cho Sonego vươn lên dẫn trước 2-1. Sau khi cả 2 trao đổi break trong ván 4, Zverev suýt nữa đã thua cuộc trước khi giữ được game giao bóng quan trọng và giành break buộc trận đấu phải bước vào ván 5.

Zverev hoàn thành màn lội ngược dòng khi Sonego bị đuối sức, tay vợt người Đức hài lòng vì tránh được việc trở thành hạt giống số 1 đầu tiên bị loại ở vòng 1 của một kỳ Grand Slam kể từ Lleyton Hewitt tại Wimbledon 2003.

“Tôi chỉ hạnh phúc vì đã thắng, vậy thôi”, Zverev nói, “Tôi nghĩ rằng đó là trận chiến đáng kinh ngạc, rất nhiều thăng trầm, gần 5 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ đó là trận đấu vòng đầu tiên dài nhất của tôi tại một giải Grand Slam”.

“Anh ấy có thể đã đánh bại nhiều tay vợt khác nhưng tôi rất vui vì đã tiếp tục tiến bước. Tôi rất vui vì đã thắng trận đấu này và đó chính xác là những gì tôi cần... những điều tốt đẹp rồi sẽ đến sau khi bạn vượt qua những trận đấu khó khăn như thế này”.

Zverev sẽ tiếp tục đối đầu với tay vợt người Pháp là Quentin Halys - ở vòng 2 nội dung đơn nam của US Open. Halys (hạng 52 thế giới) đã đánh bại Facundo Diaz Acosta (Argentina, hạng 82 thế giới) sau 4 ván đấu cũng không kém phần kịch tính là 6-4, 7-5, 6-7 (7-9), 6-1.

Đ.Hg.