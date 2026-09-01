Carlos Alcaraz bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu US Open

Carlos Alcaraz khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu US Open của mình một cách ấn tượng vào sáng 1-9, đánh bại Roman Safiullin của Nga trong 3 ván trắng tại trận đấu đơn đầu tiên sau hơn 4 tháng vắng bóng vì chấn thương!

Alcaraz (Ảnh: THX)

Thực hiện chiến thuật tấn công rất có kiểm soát, tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha đã đánh bại Safiullin với điểm số 6-4, 6-4, 6-4. Alcaraz cho thấy không còn dấu hiệu nào của chấn thương cổ tay đã khiến anh phải nghỉ thi đấu ở 2 giải Grand Slam liên tiếp gần đây.

Alcaraz nói với phóng viên ngay bên lề sân đấu rằng rất vui mừng được trở lại New York, nơi anh giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong số 7 danh hiệu Grand Slam trứ danh của mình.

“Tôi rất nhớ khán giả, nhớ năng lượng, nhớ sự cạnh tranh, nhớ tất cả mọi thứ!”, Alcaraz nói cả về chấn thương cổ tay mới lành của anh, “Tôi thực sự hạnh phúc khi được thi đấu trở lại! Tôi vốn có một vài nghi ngờ về trận đấu, tôi không nói dối đâu”.

“Tôi đã nghĩ về việc: “Liệu mình có thể trụ được một trận đấu dài 5 ván không. Và liệu mình có thể trụ được 4 ván, 5 ván, tôi không biết”. Vì vậy, tôi đã có một chút nghi ngờ, nhưng tôi đã cố gắng quên đi mọi thứ và tập trung vào những việc mình phải làm, những điều mình cần cải thiện”.

Safiullin, một tay vợt mạnh mẽ với lối chơi bền bỉ và từng thắng Alcaraz trước đó, đã bám sát ở trong cả 3 ván đấu. Nhưng không bao giờ tay vợt người Nga cho thấy khả năng đe dọa được tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha.

Trận đấu đang hòa 3-3 khi Alcaraz giành được break - bằng một cú thuận tay mạnh mẽ, vũ khí sở trường anh dùng kiểm soát nhiều pha bóng dài.

Safiullin giành break sớm ở ván 2, nhưng Alcaraz, di chuyển tốt và phá vỡ các pha bóng bằng những cú bỏ nhỏ bất ngờ và những pha giao bóng lên lưới, nhanh chóng giành lại break và tiếp tục giành break...

Alcaraz tiếp tục giành break sớm ở ván thứ 3 và bứt tốc từ đó. Khi kết thúc trận đấu dài 2 giờ 22 phút, Alcaraz có số cú đánh thắng điểm trực tiếp (winner) cân bằng so với Safiullin: Cùng có 28 cú. Nhưng anh chỉ mắc phải 27 lỗi đánh hỏng bóng so với con số 36 lỗi của tay vợt người Nga.

Với chiến thắng này, Alcaraz nâng thành tích Grand Slam trong mùa 2026 lên 8-0, sau khi hoàn thành cú Career Grand Slam bằng chiến thắng tại Australian Open hồi tháng 1 với 7 trận toàn thắng. Tay vợt 23 tuổi sẽ đối đầu với lại Jaime Faria, người đã đánh bại tay vợt chủ nhà Jenson Brooksby ở vòng 2.

Ở một kết quả đáng chú ý khác ở nội dung đơn nữ của US Open 2026, cựu vô địch Iga Swiatek đã khởi đầu chiến dịch của mình một cách vững chắc khi đánh bại Wang Xiyu của Trung Quốc với điểm số 6-2, 6-3 để tiến vào vòng 2.

Đ.Hg.