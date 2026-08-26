Quần vợt

Federer ủng hộ Djokovic giành Grand Slam thứ 25

SGGPO

Quay trở lại Flushing Meadows lần đầu tiên kể từ năm 2019, Roger Federer đã khẳng định Novak Djokovic vẫn có thể đạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Djokovic ở Wimbledon (Ảnh: THX)
Djokovic ở Wimbledon (Ảnh: THX)

Federer cho rằng: “Tôi cảm thấy rằng bất cứ khi nào Novak tham gia bất kỳ giải đấu nào, dù đó là giải đấu ở đẳng cấp Grand Slam hay không, thì cậu ấy đều có cơ hội rất lớn!”.

Djokovic (năm nay đã 34 tuổi) đến với kỳ US Open 2026 trong tư cách là hạt giống số 3. Anh ấy đang sở hữu thành tích 24 lần vô địch Grand Slam (lần cuối cùng là US Open 2023 khi đánh bại Daniil Medvedev sau 3 ván ở trận chung kết).

Khi được hỏi là anh muốn đối đầu với ai nhất - nếu có thể tham gia thêm một vòng đấu chính nữa, Federer đã nêu tên 2 người giúp định hình nên kỷ nguyên mà anh đã bỏ lỡ: “Có lẽ sẽ là Carlos. Tôi nghĩ cậu ấy rất thú vị. Tôi chưa bao giờ có cơ hội thi đấu với cậu ấy, hay tương tự là Sinner”.

Huyền thoại Thụy Sỹ - Roger Federer đang có mặt ở Flushing Meadows để tham gia trận đấu giao hữu và biểu diễn ở trên sân Arthur Ashe, cùng với Lễ vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng của quần vợt quốc tế thông qua sự kiện: “Roger Federer: Một biểu tượng quay trở lại với New York”.

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Đ.Hg.

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