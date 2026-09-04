Alcaraz thừa nhận không thể tham gia hết ATP Tour

Carlos Alcaraz đã mất 4 tháng rưỡi không thể thi đấu ở mùa giải này vì bị chấn thương cổ tay, và anh nói tại US Open rằng, giờ đây anh sẽ chủ động nghỉ ngơi theo ý muốn, bất kỳ một tay vợt chuyên nghiệp nào cũng đều không thể tham gia hết các giải đấu của ATP Tour.

Alcaraz ở US Open 2026 (Ảnh: THX)

Nhà Đương kim vô địch US Open đã đưa ra con số cụ thể về vấn đề này tại giải đấu ở New York: 40 tuần thi đấu quần vợt mỗi năm nếu một tay vợt chuyên nghiệp tham gia tất cả các giải đấu bắt buộc của ATP Tour, và sẽ còn có nhiều chấn thương hơn nữa xảy ra nếu như không có gì thay đổi trong tương lai!

Câu hỏi đặt ra là liệu việc nghỉ thi đấu bắt buộc có thể trở thành lợi thế hay không, khi mà rất nhiều tay vợt chuyên nghiệp đã đến giải đấu này trong tình trạng kiệt sức. Rafael Jodar, hạt giống số 12, đã bị loại với điểm số 2-6, 1-6, 6-1 bởi một tay vợt hưởng suất lucky-loser, người đã thi đấu ít hơn hẳn...

Alcaraz bác bỏ giả thuyết này trước khi chấp nhận kết luận: “Thành thật mà nói, tôi nghỉ nhiều hơn mình muốn, nhưng nhìn lịch thi đấu dày đặc như hiện nay, rõ ràng là tôi sẽ không muốn phải nghỉ vì chấn thương”.

“Nhưng trong tương lai, tôi sẽ nghỉ ngơi vài lần, với những kỳ nghỉ dài. Có thể không phải 4 tháng, mà là 1 tháng, 2 tháng, bỏ qua một số giải đấu, vì không thể tham gia tất cả các giải ở ATP Tour”, Alcaraz thừa nhận.

Nhà Đương kim vô địch US Open có đưa ra lập luận bằng số liệu: “Tôi nghĩ họ đang ráng thêm vào nhiều giải đấu quan trọng hơn. Theo một cách nào đó, thì họ đang ép chúng tôi phải thi đấu suốt mùa giải của ATP Tour”.

“Bạn có thể tự quyết định lịch thi đấu của mình, nhưng có một số giải Masters 1000, một số giải Grand Slam, chúng tôi sẽ phải thi đấu 40 tuần nếu phải tham gia tất cả các giải đấu bắt buộc của mùa giải ATP Tour!”.

“Vì vậy, điều đó là không thể, và chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều tay vợt bị chấn thương, rất nhiều tay vợt chịu mệt mỏi. Nếu họ không làm gì về điều đó, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa trong tương lai”, Alcaraz nói.

Theo luật ATP năm 2026, nghĩa vụ của tay vợt cam kết là tham gia ở nội dung đơn nam tại tất cả các giải Masters 1000 nếu họ được chấp nhận, giải Nitto ATP Finals nếu họ đủ điều kiện tham gia hoặc được chỉ định là người dự bị, và 4 giải ATP 500, trong đó một giải phải diễn ra sau khi US Open khép lại.

Việc tham gia các giải Masters 1000 bắt buộc là tự động: Những tay vợt đủ điều kiện - đủ điểm số và theo thứ hạng sẽ được ATP đăng ký - chứ không phải được tự lựa chọn tham gia thi đấu hay là không tham gia.

Bốn giải đấu Grand Slam không phải là giải đấu của ATP, không có nghĩa vụ nào với ATP, nhưng cũng không tay vợt hàng đầu nào tự ý bỏ qua chúng. Đây là điều đương nhiên vì giá trị của Grand Slam. Một số giải Masters 1000 cũng được kéo dài thời gian thi đấu khoảng 2 tuần thay vì 1 tuần lễ ở ATP Tour

Một tay vợt quyết định rút lui từ sớm (trước thời hạn quy định) không phải đối mặt với án phạt tiền hay án treo vợt. Cái giá phải trả là việc bị cắt giảm lên tới 100% phần tiền thưởng được chia từ quỹ thưởng trị giá 21,5 triệu USD, và cộng với án phạt trừ điểm trên BXH của ATP Tour.

Quỹ tiền thưởng dành cho hệ thống Masters 1000 và cả ATP Finals năm 2026 là 21.537.813 USD, được chia cho tốp 30 tay vợt dẫn đầu BXH của ATP Tour, trong đó tay vợt đứng đầu sẽ bỏ túi 3.918.315 USD.

Việc bỏ lỡ một trong các giải đấu này, vì bất kỳ lý do gì, sẽ khiến tay vợt bị cắt giảm 25% tiền thưởng. Bỏ lỡ 2 giải sẽ bị giảm một nửa, bỏ lỡ 3 giải thì mất 75%, còn nếu bỏ lỡ 4 giải thì mất trắng hoàn toàn.

Các khoản phạt tiền chỉ bắt đầu áp dụng nếu tay vợt rút lui muộn, đối với một tay vợt thuộc Tốp 10, thì việc rút lui muộn khỏi giải Masters 1000 sẽ tốn 20.000 USD, nhân đôi lên thành 40.000 USD nếu anh nằm trong nhóm hạt giống. Tiền thưởng thi đấu của Alcaraz từng đạt mức 8 chữ số (hàng chục triệu USD) trong cả hai năm 2024 và 2025.

Alcaraz không chủ động khơi ra chủ đề này. Anh chỉ có trả lời khi được phóng viên hỏi, anh đưa ra lời đáp ngay vào thời điểm - chính khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa qua lại giúp anh có thể trạng sung mãn hơn bất kỳ ai khác tại giải đấu.

Alcaraz muốn được nghỉ nhiều hơn (Ảnh: THX)

“Với tôi, các anh biết đấy, việc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương sẽ không phải là điều gì dễ chịu, nhưng mà đúng như những gì tôi từng nói, chắc chắn trong tương lai tôi sẽ chủ động nghỉ ngơi và bỏ qua một số giải đấu”.

Đ.Hg.