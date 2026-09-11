Sabalenka lọt vào chung kết US Open thứ 4 liên tiếp

Sabalenka hạ gục tay vợt số 1 người Mỹ trong 2 ván trắng với điểm số 7-5, 6-2 để lọt vào chung kết US Open lần thứ 4 liên tiếp và tiếp tục nuôi hy vọng giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp ở Grand Slam trên đất Mỹ.

Sabalenka vào chung kết US Open lần thứ 4 liên tiếp (Ảnh: THX)

Aryna Sabalenka một lần nữa đã đánh bại Jessica Pegula ở trên SVĐ Arthur Ashe. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Sabalenka qua mặt Pegula tại kỳ Grand Slam ở New York, lần này là chiến thắng chỉ sau 1 giờ 20 phút đồng hồ. Cô nâng thành tích đối đầu trực tiếp với Pegula tại hệ giải WTA Tour lên thành kết quả 10-4.

Với chiến thắng này, Sabalenka trở thành tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở lọt vào 8 trận chung kết Grand Slam liên tiếp trên mặt sân cứng, vượt qua kỷ lục 7 trận liên tiếp của Steffi Graf, Martina Hingis và của cả Novak Djokovic.

Cô cũng là tay vợt nữ thứ 6 ở trong Kỷ nguyên Mở lọt đến 4 trận chung kết đơn nữ liên tiếp tại hệ giải US Open, hoặc nhiều hơn, cùng với các huyền thoại như Evonne Goolagong Cawley, Chris Evert, Martina Navratilova, Graf, thậm chí có cả Serena Williams.

Sabalenka (đang hướng tới mục tiêu để trở thành người thứ 3 sau Chris Evert, Serena Williams giành 3 chức vô địch US Open liên tiếp), đã dễ dàng đánh bại Pegula bằng những cú giao bóng mạnh mẽ và hàng loạt cú đánh thuận tay uy lực.

Với chiến thắng tại bán kết đơn nữ US Open 2026, Sabalenka sẽ bước vào trận chung kết với sự tự tin tràn đầy sau khi đang thể hiện phong độ tốt nhất của mình tại giải đấu và lại tiếp tục dập tắt giấc mơ giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên của Pegula.

Pegula đã thua Sabalenka 3 lần liên tiếp (Ảnh: THX)

“Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã chơi một trận đấu như vậy”, Sabalenka sung sướng chia sẻ sau khi ghi được 7 cú giao bóng ăn điểm và 29 điểm thắng trực tiếp, “Tôi rất khao khát chiến thắng”.

Giờ đây, rào cản cho thành công của cô tại US Open là một kình địch của cuộc đời: Elena Rybakina. Tay vợt người Kazakhstan gốc Nga mới vừa đánh bại một đối thủ chủ nhà Mỹ khác là Coco Gauff khi thắng trận bán kết đơn nữ muộn bằng điểm số ngược dòng ngoạn mục 3-6, 6-4, 6-4.

Đây mới chỉ là trận chung kết US Open đầu tiên trong sự nghiệp của Rybakina, người đã vô địch 2 kỳ giải Grand Slam trong sự nghiệp: Wimbledon 2022 và Australian Open hồi tháng Giêng đầu năm. Cô sẽ đối mặt với Sabalenka trong cuộc đối đầu thứ 18. Sẽ rất thú vị và kịch tính.

Thành tích của Sabalenka ở chung kết US Open

US Open 2023 Thua Coco Gauff 6-2, 6-3, 6-2 US Open 2024 Thắng Jessica Pegula 7-5, 7-5 US Open 2025 Thắng Amanda Anisimova 6-3, 7-6 (7-3) US Open 2026 Đấu Elena Rybakina (??)

ĐỖ HOÀNG