Djokovic bất bại 30 trận ở China Open, sẽ đấu Buyunchaokete ở vòng 2

Novak Djokovic giữ vững tinh thần trong loạt tie-break căng thẳng để đánh bại Nuno Borges với điểm số 6-3, 7-6 (7-2) tại vòng 1 giải đơn nam China Open, giúp anh kéo dài chuỗi trận bất bại đáng kinh ngạc tại Bắc Kinh lên con số 30 trận.

Djokovic đánh bại Borges (Ảnh: THX)

Tay vợt người Serbia 39 tuổi đã gặp khó khăn về thể lực nhưng vẫn vượt qua được loạt tie-break quyết định ván 2 trước Nuno Borges. Như vậy, đây là chiến thắng đầu tiên của Djokovic tại bất kỳ giải đấu nào của ATP Tour, kể từ Wimbledon hồi tháng 7.

“Thật là một niềm vui lớn lao, khi được trở lại nơi mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất”, Djokovic nói ngay sau trận thắng vòng 1 China Open, đồng thời cho biết thêm rằng điều kiện và cả bầu không khí ở Bắc Kinh rất phù hợp với lối chơi của anh.

“Rõ ràng tôi là một người và một tay vợt hoàn toàn khác so với 11 năm trước, khi tôi thi đấu ở China Open lần gần nhất. Rất may tôi đã duy trì được chuỗi trận bất bại, và hy vọng tôi có thể làm được điều đó một lần nữa”, Djokovic chia sẻ.

Novak Djokovic lần đầu bị loại ngay vòng mở màn tại US Open Tay vợt 4 lần vô địch US Open - Novak Djokovic - thua sốc Mariano Navone (Argentina) với điểm số 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 2-6 và 1-6 ngay ở vòng đấu đầu tiên của US Open 2026. Với kết quả này, Djokovic vừa có lần thứ 3 bị loại ngay vòng đấu mở màn của một kỳ Grand Slam.

Người hâm mộ lấp đầy các khán đài Trung tâm Quần vợt Quốc gia (Bắc Kinh) để theo dõi Djokovic, người chưa từng thua tại Bắc Kinh trong 30 trận đấu, dù đây chỉ là trận đấu đầu tiên của anh tại China Open từ 2015.

Djokovic làm hài lòng khán giả với 1 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, rồi kết thúc game đầu tiên và cứu được 2 break-point sau 2 lỗi giao bóng kép, qua đó giành chiến thắng ván đầu tiên chỉ sau 43 phút.

Cần biết Djokovic gặp vấn đề về sức khỏe trong những tháng gần đây, nên anh rất khó khăn trong việc giành điểm ở đầu ván 2. Anh dùng vợt để giãn cơ lưng ngay giữa các game, tạm dừng trận đấu để được chăm sóc vai phải của anh.

Ván đấu thứ 2 diễn ra giằng co đầy quyết liệt. Không có tay vợt nào tận dụng được break-point trong suốt 12 game đấu, dù Djokovic đã có 1 cơ hội bẻ game giao bóng đối thủ ở game đấu thứ 9. Vì vậy, ván đấu này bị kéo đến tận loạt đánh tie-break. Ở đây, Djokovic sớm chiếm ưu thế khi thắng điểm cầm giao bóng đầu tiên của Borges, để rồi sớm đưa điểm số vượt lên dẫn 3-0. Anh tiếp tục duy trì cách biệt điểm số đáng kể, dẫn điểm 5-1, trước khi tận dụng match-point để thắng điểm 7-2.

Djokovic nói ngay trên sân đấu: “Ở ván 2, Nuno Borges chơi tốt hơn và tôi gặp một chút khó khăn về thể lực. Khi giao bóng, tôi hoàn toàn áp đảo và chơi các game khá thoải mái. Việc giao bóng thành công ngay từ cú giao bóng 1 đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tỷ lệ giao bóng thành công cao giúp tôi chơi dễ dàng hơn trong các game cầm giao bóng và tôi đã chơi một loạt tie-break tuyệt vời để kết thúc trận đấu trong 2 ván đấu. Tôi rất hài lòng về kết quả này”.

Djokovic luôn là đối thủ khó nhằn nhất ở China Open trong suốt sự nghiệp của mình, với kỷ lục 6 lần vô địch giải đấu ở trên sân cứng tại Bắc Kinh này (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, và 2015). Không phải tự nhiên có 15 ngàn khán giả đến xem anh thi đấu.

Những lần Djokovic vô địch China Open

2009 Thắng Marin Cilic 6-2, 7-6 (7-4) ở CK 2010 Thắng David Ferrer 6-2, 6-4 ở CK 2012 Thắng Jo-Wilfried Tsonga 7-6 (7-4), 6-2 ở CK 2013 Thắng Rafael Nadal 6-3, 6-4 ở CK 2014 Thắng Tomas Berdych 6-0, 6-2 ở CK 2015 Thắng Rafael Nadal 6-2, 6-2 ở CK

Chiến thắng mới nhất của Djokovic, diễn ra 11 năm sau chiến thắng oanh liệt trước kình địch Rafael Nadal trong trận chung kết China Open hồi 2015, nâng thành tích của anh tại giải đấu Bắc Kinh lên con số hoàn hảo 30-0. Một kỷ lục ấn tượng.

Đối thủ của anh ở vòng 2 là tay vợt chủ nhà Buyunchaokete, người được trao suất đặc cách để vào vòng đấu chính và vừa xuất sắc đánh bại Juan Manuel Cerundolo (Argentina) 6-2, 5-7, 6-4 ở trong một trận đấu vòng 1 đơn nam đáng chú ý khác.

Buyunchaokete vượt qua đối thủ người Argentina (Ảnh: THX)

Buyunchaokete là tay vợt người Trung Quốc gốc Mông Cổ, đến từ vùng Nội Mông. Ở US Open mới đây, Buyunchaokete gây xôn xao dư luận khi đánh bại tay vợt trẻ đang lên người Tây Ban Nha - Rafael Jodar.

Tay vợt Trung Quốc Bu Yunchaokete gây ấn tượng Tay vợt nhận suất may mắn (lucky-loser) Bu Yunchaokete khiến Rafael Jodar phải nhận thất bại nặng nề nhất mùa giải! Trong trận đấu vòng 1 của US Open 2026, Buyunchaokete đã thắng Jodar với điểm số áp đảo 6-2, 6-1, và 6-1!

Trận đấu giữa Djokovic và Buyunchaokete, ở vòng 2 giải đơn nam China Open 2026, dự kiến diễn ra vào lúc 9 giờ sáng 2-10 (theo giờ Việt Nam).

Đ.Hg.