Carlos Alcaraz: Chú kỳ lân chống lại những con cá mập ở ATP Tour

Carlos Alcaraz vừa được nhà báo quần vợt Blair Henley miêu tả như là “một chú kỳ lân” của ATP Tour, trong khi huyền thoại nữ người Bỉ - Kim Clisjters - cảnh báo về “những con cá mập” có thể dập tắt niềm vui thi đấu của anh.

Carlos Alcaraz chơi bóng trong sáng và hết mình, như một chú kỳ lân của ATP Tour (Ảnh: THX)

Nhiều người từng lo ngại cho Carlos Alcaraz khi anh buộc phải rút lui khỏi giải Cincinnati Masters, nhưng sau đó tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã xác nhận là anh sẽ tranh tài tại US Open 2026, sau hơn 4 tháng trời nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

Carlos Alcaraz tái xuất sau chấn thương ở US Open Carlos Alcaraz sẽ quay trở lại thi đấu quần vợt chuyên nghiệp tại US Open sau hơn 4 tháng vắng mặt do chấn thương cổ tay, với mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại Grand Slam ở New York.

Carlos Alcaraz (từng 7 lần vô địch Grand Slam) tỏ ra hơi “cứng tay” khi thi đấu nội dung đôi nam nữ đánh cặp cùng Serena Williams, nhưng càng vào sâu nội dung đơn tại Grand Slam ở Flushing Meadows, anh càng chơi ấn tượng.

Carlos Alcaraz cuối cùng gặp phải đối thủ xứng tầm là Ben Shelton ở vòng đấu tứ kết, khi tay vợt của chủ nhà Mỹ giành chiến thắng trong một trận đấu kịch tính kéo dài 5 ván - trận đấu kết thúc đến tận lúc 3 giờ 30 sáng ngày hôm sau.

Carlos Alcaraz bị bắt gặp nôn vào khăn lau trong trận đấu khi quãng thời gian nghỉ thi đấu đã bắt đầu ảnh hưởng đến thể lực của anh. Dù người ta sẽ cảm thấy thất vọng ngập tràn sau thất bại đau đớn trước Shelton tại loạt tie-break ván quyết định, Carlos Alcaraz vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Chứng kiến hết điều này, nhà báo Blair Henley miêu tả Carlos Alcaraz là: “biểu tượng độc nhất vô nhị” của ATP Tour. Cô ví von anh là “chú kỳ lân” của làng quần vợt chuyên nghiệp nam thế giới, vẫn luôn sáng sủa và rạng rỡ với nghịch cảnh trước mắt.

Henley chia sẻ trên chương trình Love All: “Bức ảnh cậu ấy đang bước ra khỏi đường hầm sân Arthur Ashe sau một thất bại đau đớn lúc 3 giờ 30 sáng, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chúng ta thường thấy các tay vợt một tầng cao danh vọng nhất định sẽ bước qua hành lang đó với chiếc khăn trùm kín đầu, hoặc cúi gập mặt xuống ngực”.

Alcaraz thua sốc Shelton ở trận đấu muộn nhất lịch sử US Open Carlos Alcaraz đã bị loại khỏi tứ kết US Open 2026 sau khi thua tay vợt chủ nhà Ben Shelton trong một trận đấu 5 ván kịch tính, phá kỷ lục về thời gian trận đấu kết thúc muộn nhất tại Grand Slam ở Flushing Meadows.

“Còn cậu ấy thì ngẩng cao đầu, cười tươi rói, sau đó bước vào một trong những cuộc phỏng vấn báo chí tích cực nhất. Tôi thấy sởn cả gai ốc khi nghĩ về điều đó. Cậu ấy quả là một món quà kỳ diệu độc nhất vô nhị cho ATP Tour”.

Henley nói thêm: “Sải bước qua các hành lang, cậu ấy ngẩng cao đầu và chào hỏi tất cả những ai đi qua. Tôi phải nhấn mạnh rằng là, điều này cực kỳ hiếm thấy, với ATP Tour nói riêng và trong làng quần vợt chuyên nghiệp nói chung. Cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại, đúng là một chú kỳ lân chính hiệu”.

Cựu số 1 thế giới Kim Clijsters hoàn toàn đồng tình với người cùng dẫn chương trình của mình, đồng thời bày tỏ hy vọng sự tích cực của Carlos Alcaraz sẽ không bị phai nhạt theo thời gian: “Trên toàn hệ ATP Tour, luôn có “những con cá mập” chực chờ lợi dụng bạn. Giữ được niềm vui là điều vô cùng quan trọng đối với Carlos Alcaraz vì đôi khi nó có thể biến mất".

Vẫn chưa rõ “những con cá mập”, hay “những kẻ lợi dụng” này - cụ thể là đối tượng nào, nhưng có thể là các bên thứ 3 đang tìm cách trục lợi từ tên tuổi của Carlos Alcaraz. Nhưng với đội ngũ hiện tại, có vẻ như sẽ không có câu chuyện Carlos Alcaraz chệch hướng.

Đ.Hg.