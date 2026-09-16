Rybakina tri ân làng quần vợt Kazakhstan

Elena Rybakina - Nhà tân vô địch đơn nữ của US Open vừa lên tiếng để nói lời cám ơn dành cho quần vợt Kazakhstan, LĐQV và đất nước này vì những hỗ trợ dành cho cô khi chuyển từ quốc tịch Nga sang quốc tịch Kazakhstan.

Thành công của Rybakina ngày hôm nay có sự hỗ trợ rất nhiều từ quần vợt Kazakhstan (Ảnh: THX)

Rybakina cho biết cô có được ngày hôm nay là nhờ vào quần vợt Kazakhstan rất nhiều. Cô từng tiết lộ khi còn trẻ, chưa bao giờ Rybakina tưởng tượng mình sẽ trở thành một tay vợt chuyên nghiệp, đừng nói đến việc giành ngôi số 1.

“Quần vợt Kazakhstan cho tôi nhiều thứ. Cơ hội thử sức với quần vợt chuyên nghiệp chính là quyết định lớn đối với tôi và gia đình. Tôi vừa tốt nghiệp trung học và nhận được nhiều lời mời học tại các trường đại học ở Mỹ. Thật sự trùng hợp là LĐQV Kazakhstan chú ý đến tôi ở giải đấu tôi đã thi đấu tốt”. Rybakina bày tỏ.

“Quần vợt Kazakhstan tin tưởng và giúp đỡ tôi trên con đường này. Tôi rất biết ơn. Và tôi rất nóng lòng được quay về ăn mừng với tất cả những người theo dõi, yêu mến, quan trọng nhất là những người đã luôn tin tưởng tôi ngay từ đầu”, Rybakina chia sẻ thêm.

Rybakina sinh ra ngày 17-6-1999. Ba cô là ông Andrey Rybakin, còn lại mẹ cô là bà Ekaterina Rybakina, cả 2 đều là người Nga chính gốc. Ba cô làm việc ở trong lĩnh vực truyền hình thể thao, cả ba lẫn mẹ đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Rybakina phát triển khi cô bắt đầu chơi quần vợt từ năm 6 tuổi.

Ông Andrey, đã giới thiệu Rybakina đến với quần vợt từ khi còn nhỏ. Cả ba lẫn mẹ của cô ban đầu đều khuyến khích các con gái tích cực tham gia thể thao, và cuối cùng quần vợt trở thành niềm đam mê của cô, cho đến khi Rybakina quyết dấn thân vào con đường chơi quần vợt chuyên nghiệp.

Rybakina bắt đầu chuyển từ CLB Thể thao Dynamo đến CLB Quần vợt Spartak, nơi cô gặp gỡ một số HLV giỏi. Cô tập luyện với cựu tay vợt tốp 10 của ATP là Andrey Chesnokov và cựu tay vợt nữ tốp 100 WTA là Evgenia Kulikovskaya.

Rybakina không được huấn luyện cá nhân khi còn là thiếu niên. Cô tập luyện trong nhóm 8 người cho đến 15 tuổi và nhóm 4 người cho đến 18 tuổi. Cô cũng chỉ chơi quần vợt khoảng 2/ngày và tập thể dục 3 giờ/ngày. Thời gian dành cho quần vợt của Rybakina bị hạn chế vì cô theo học một trường trung học bình thường, không chuyên thể thao.

Khi Rybakina hướng tới sự nghiệp chuyên nghiệp, gia đình cô gặp khó khăn về tài chính. Ba mẹ cô lo lắng về chi phí của việc thi đấu quần vợt chuyên nghiệp, ông Andrey thậm chí đã từng nghĩ đến việc cho con gái mình học đại học ở Mỹ.

Mọi chuyện thay đổi khi quần vợt Kazakhstan bắt đầu chú ý đến cô. LĐQV của Kazakhstan đề nghị hỗ trợ tài chính và phát triển cho Rybakina. Năm 2018, ở độ tuổi 19, Rybakina thay đổi quốc tịch từ Nga sang Kazakhstan.

Rybakina luôn nói với WTA và các phóng viên rằng quần vợt Kazakhstan “tin tưởng vào tôi”, và “đã giúp đỡ tôi khi tôi vẫn còn là một VĐV đang phát triển, chưa có nhiều tên tuổi”. Đó là thứ mà quần vợt Nga không làm được, và họ đã đánh mất không ít tài năng sang với quần vợt Kazakhstan.

Ngay sau khi Rybakina giành được ngôi vô địch giải US Open 2026, Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev đã chúc mừng: “Thành công vang dội này là minh chứng rõ ràng cho thấy cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu số 1 thế giới. Cô đã thể hiện sự chuyên nghiệp, quyết tâm và phong thái hoàn hảo trên sân đấu. Kazakhstan tự hào về thành tích của cô! Mong rằng chiến thắng ấn tượng này sẽ truyền cảm hứng cho những chiến thắng thể thao mới. Kỹ năng của cô sẽ là tấm gương cho tất cả các tay vợt trẻ ở Kazakhstan”.

Rybakina bắt đầu chơi thể thao cùng chị gái Anna khi còn nhỏ. Ban đầu, Rybakina chỉ có tập trung vào thể dục dụng cụ và trượt băng nghệ thuật. Khi có người khuyên rằng, cô quá cao để tham gia bất kỳ môn thể thao nào kể trên, ông Andrey có đề nghị Rybakina chuyển sang chơi quần vợt, môn thể thao ông rất quan tâm.

Đ.Hg.