Qinwen đấu Swiatek tranh suất tứ kết đơn nữ US Open

US Open 2026 đã xác định 8 cặp đấu ở vòng 16 đơn nữ. Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Zheng Qinwen, cựu số 1 Trung Quốc, và Iga Swiatek, cựu số 1 thế giới. Trong 8 lần gặp nhau trước đây, Swiatek thắng 7 trận.

Qinwen sẽ đấu Swiatek tranh suất tứ kết. Ảnh: THX

Để giành quyền vào vòng 16, Qinwen đã có màn ngược dòng ngoạn mục trước tay vợt chủ nhà Madison Keys. Ở set 3, set đấu quyết định, Keys vượt lên dẫn 5-0 và thậm chí có cơ hội giành match-point. Tuy nhiên, Qinwen đã hóa giải nguy cơ này trước khi thắng ngược 1-6, 7-6 (7-3), 7-5.

Trước giải đấu này, Qinwen chưa từng thắng quá 2 trận liên tiếp kể từ khi trở lại sau ca phẫu thuật khuỷu tay. Cô từng rơi xuống vị trí 160 trên bảng xếp hạng WTA, trước khi bước vào US Open 2026 ở vị trí 121 thế giới.

Qinwen đã có những thời điểm thể hiện phong độ đỉnh cao như trước đây. Tuy nhiên, chỉ đến khi gục xuống sân Grandstand trong niềm vui sau khi giành match-point, cô mới thực sự cho thấy hình ảnh của tay vợt từng giành HCV Olympic Paris ở nội dung đơn nữ và lọt vào chung kết Australian Open 2024.

Trả lời phỏng vấn ngay trên sân, cựu số 1 Trung Quốc, từng xếp hạng 4 thế giới, chia sẻ: “Sau ca phẫu thuật, mọi chuyện không hề dễ dàng. Tôi cảm thấy như mình đã mất đi một phần năng lượng trên sân quần vợt. Tôi đã trải qua những khoảnh khắc thực sự khó khăn trong 3, 4 hoặc 5 tháng qua”.

“Nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều… và sự nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ của mình vì đã đưa tôi đến đây. Hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng”, Qinwen nói.

Nhớ lại màn ngược dòng ở set 3, Qinwen nói trong cuộc họp báo sau trận: “Cô ấy đã khởi đầu set 3 rất tốt. Tôi cảm thấy trong 3 game đầu tiên mình thực sự không thể làm gì được. Tôi chỉ làm những gì mà mình phải làm, nhưng phải công nhận là cô ấy đã đánh bóng cực kỳ tốt”.

“Rồi đột nhiên sau khi tôi thắng game đầu tiên trong set 3, tôi thấy có điều gì đó, có lẽ là sự nghi ngờ hoặc tôi cũng không biết, cô ấy không còn chơi tốt như trước nữa. Cô ấy bắt đầu mắc nhiều lỗi vào lúc đó và tôi bắt đầu cảm thấy: ‘Được rồi, mình cần phải ở đó, phải tiếp tục chiến đấu, không bỏ cuộc và hãy xem điều gì sẽ xảy ra’”.

Đây là lần thứ 3 Qinwen lọt vào vòng 16 US Open. Mục tiêu tiếp theo của cô là tái hiện thành tích từng giúp cô vào tứ kết giải đấu năm 2023 và 2024. Năm 2023, Qinwen thua Aryna Sabalenka; một năm sau, cô thất bại trước Liudmila Samsonova. Cả hai trận đều kết thúc sau 2 set.

Mục tiêu của Qinwen là lọt vào tứ kết US Open lần thứ 3

Để tiến sâu hơn, Qinwen phải vượt qua Swiatek, người đang chơi ấn tượng tại US Open năm nay. Swiatek vừa đánh bại Marie Bouzkova sau 2 loạt tie-break cùng với điểm số 7-3, khép lại trận đấu sau 2 giờ 27 phút.

“Trận đấu khá quyết liệt”, Swiatek trả lời phỏng vấn trên sân. “Có nhiều pha bóng kéo dài và đôi khi tôi phải tấn công nhiều lần vì Marie phòng thủ rất tốt và trả lại mọi quả bóng. Cô ấy cũng tận dụng cơ hội khi có thể. Tôi chỉ muốn chơi chắc chắn, đánh thêm một quả bóng nữa và không quá mạo hiểm. Thật sự rất khó khăn”.

Dù bị dồn ép trong suốt trận đấu và phải cứu 3 set-point ở set 2, Swiatek vẫn duy trì thành tích bất bại trước Bouzkova. Cô dẫn 4-0 trong đối đầu và chưa để thua set nào.

Swiatek hiện thắng 13 trong 14 trận gần nhất, chỉ thua Jessica Pegula ở bán kết Cincinnati. Tay vợt Ba Lan đang hướng tới danh hiệu US Open thứ 2, sau lần đăng quang năm 2022 khi đánh bại Ons Jabeur trong trận chung kết sau 2 set.

Tuy nhiên, trước mắt Swiatek là cuộc đối đầu với Qinwen để tranh một suất vào tứ kết đơn nữ US Open.

Trong 8 lần gặp nhau trước đây, Swiatek chiếm ưu thế với 7 chiến thắng. Dù vậy, Qinwen từng đánh bại Swiatek 6-2, 7-5 ở bán kết Olympic Paris 2024, sau đó giành HCV Olympic.

Trận đấu vòng 16 giữa Qinwen và Swiatek dự kiến diễn ra lúc 22 giờ ngày 7-9. Đây cũng là trận đấu muộn nhất của vòng 16 đơn nữ US Open 2026.

So sánh chỉ số giữa Qinwen và Swiatek trong mùa

Qinwen Swiatek Giao bóng ăn điểm trực tiếp 221 Giao bóng ăn điểm trực tiếp 95 Lỗi giao bóng kép 113 Lỗi giao bóng kép 141 Tỷ lệ giao bóng 1: 55,8% Tỷ lệ giao bóng 1: 66,2

Tỷ lệ cứu break-point 62,1% Tỷ lệ cứu break-point 59% Game cầm giao bóng thắng 279 Game cầm giao bóng thắng 463

ĐỖ HOÀNG