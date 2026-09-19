Griekspoor chê Zverev sau trận chung kết US Open “tầm thường”

Tay vợt số 2 Hà Lan Tallon Griekspoor chỉ trích gay gắt Alexander Zverev sau chức vô địch US Open nhưng vẫn thừa nhận anh có thể giành 4 hay 5 danh hiệu Grand Slam.

Zverev giành cúp Vô địch và Shelton đoạt vị trí Á quân sau trận chung kết US Open "tầm thường" (Ảnh: THX)

Theo lời Griekspoor, thật “khó xem nổi” Zverev khi anh đã phải chứng kiến trận chung kết US Open có chất lượng “tầm thường”, dù Zverev chiến thắng để giành Grand Slam thứ 2.

Trước đó, Griekspoor phải dừng bước ngay từ vòng 1 US Open trước chính Ben Shelton - người sau đó lọt vào tới tận trận chung kết - sau 4 ván đấu. Nhìn thấy Shelton tiến vào chung kết chạm trán với Zverev, tay vợt Hà Lan vốn đã mường tượng trước kịch bản của trận hạ màn.

“Tôi đã đoán trước kết quả khi Zverev gặp Shelton. Lịch sử đối đầu rõ ràng nghiêng hẳn về phía Zverev”, Griekspoor chia sẻ thẳng thắn với Ubitennis, trước khi tay vợt Hà Lan bắt đầu xoáy sâu chất lượng trận đấu.

“Tôi thấy trận chung kết US Open khá là “tầm thường”. Shelton thi đấu rất thất thường và biếu không 2-3 điểm/game. Mọi người có thể thấy trận cuối của Grand Slam đầu tay đã ảnh hưởng tâm lý thế nào đến một tay vợt. Zverev chơi vốn không quá xuất sắc, nhưng giao bóng cực tốt. Loạt tie-break ván 2 chính là bước ngoặt quyết định”, Griekspoor chia sẻ.

Griekspoor, cựu tay vợt hạng 21 thế giới, thừa nhận anh cảm thấy rất khó chịu khi xem tay vợt số 2 thế giới thi đấu. Anh đặc biệt chê Zverev vì một thói quen: “Ở US Open 2026, anh ấy nhồi bóng đến... 400 lần trước mỗi lần giao bóng. Thói quen này thực sự quá đà, nhưng rõ ràng lại có hiệu quả với Zverev. Có khi tôi cũng nên thử làm như vậy xem sao".

Zverev sẽ khép lại mùa giải với số trận thắng ở Grand Slam nhiều nhất - sau khi lên ngôi tại Roland Garros (French Open) trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz vắng mặt. Tay vợt người Đức hiện kém Sinner 1.810 điểm trên Bảng xếp hạng của ATP, nhưng lại đang dẫn đầu trong cuộc đua giành vé dự tham dự kỳ giải tổng kết ATP Finals, khi có tới 8.650 điểm.

Khi Tour đấu mùa Hè châu Á chuẩn bị khởi tranh, Zverev vẫn còn cơ hội vượt qua Sinner để chiếm lấy vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên, Griekspoor không tin điều đó xảy ra: “Không có một chút mảy may nào ở trong đầu tôi tin vào kịch bản đó cả”.

Thay vào đó, Griekspoor hy vọng Sinner và cả Alcaraz sẽ sớm phục hồi 100% phong độ, điều mà theo anh sẽ dập tắt cơ hội của Zverev: “Tôi hy vọng họ sớm lấy lại đỉnh cao. Nhưng nếu hai người này hụt hơi hoặc bỏ cuộc ở một giải đấu nào đó, Zverev luôn sẵn sàng nhảy vào thế chỗ".

“Tôi sẽ chẳng bất ngờ một chút nào nào nếu Zverev giải nghệ với 4 hay 5 danh hiệu Grand Slam trong tay”, Griekspoor thừa nhận về khả năng của Zverev, dù chê anh này thậm tệ.

Còn về phần Shelton, Griekspoor cho rằng lẽ ra tay vợt người Mỹ còn chẳng thể lọt vào tới chung kết US Open nếu Alcaraz có được thể trạng tốt nhất: “Alcaraz lẽ ra phải đánh bại Shelton ở vòng tứ kết, nhưng cậu ấy lại có một loạt tie-break thảm họa ở ván đấu thứ 5. Tôi có cảm giác Alcaraz bước vào giải đấu mà chưa có phong độ cao nhất".

Chất lượng các đối thủ của Zverev tại đấu trường Grand Slam mùa này cũng là thứ cần phải bàn. Theo Lev Akabas, chưa có tay vợt nam nào giành từ 2 danh hiệu Grand Slam trở lên trong 1 mùa giải mà không thắng ít nhất 8 tay vợt thuộc tốp 10. Riêng Zverev chỉ thắng 2 tay vợt tốp 10 trên đường giành 2 Grand Slam năm nay. Zverev chỉ thắng 2 tay vợt tốp 10

Đ.Hg.