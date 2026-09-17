WTA Finals sẽ chuyển đến North Carolina trong 3 năm tới

Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp (WTA) sẽ tổ chức sự kiện WTA Finals kết thúc mùa giải hàng năm của WTA Tour tại Charlotte, North Carolina, trong ít nhất là 3 năm - kể từ năm 2027.

Rybakina là Đương kim vô địch của WTA Finals (Ảnh: THX)

Chủ tịch WTA Valerie Camillo cho biết WTA và WTA Finals đang đối mặt với những lo ngại về tài chính. WTA Finals, với sự tham gia của 8 tay vợt đơn và 6 cặp đôi hàng đầu mỗi mùa giải của WTA Tour sẽ được tổ chức tại Trung tâm Spectrum - ở Charlotte, cùng với cả một lễ hội dành cho đông đảo người hâm mộ được lên kế hoạch diễn ra tại Trung tâm Hội nghị gần đó.

Bà Valerie Camillo tiết lộ, WTA sẽ tự đứng ra tổ chức kỳ WTA Finals từ 2007-2009, thay vì họ đứng ra thuê các nhà quảng bá bên ngoài tổ chức như trước: “WTA sẽ nắm quyền sở hữu và kiểm soát lớn hơn đối với sự kiện này và đầu tư cùng với các đối tác của chúng tôi”. Bà cho biết thêm, WTA Tour rất muốn xây dựng WTA Finals thành sự kiện “Super ⁠Bowl của quần vợt nữ”.

Chi tiết tài chính về gói tài trợ của Charlotte cho WTA Finals thời kỳ mới không được ​​công bố. Nhưng bà Valerie Camillo cho biết, đây là “khoản đầu tư đáng kể” để giúp WTA tự tin cam kết với thành phố này.

Động thái này diễn ra sau quyết định của WTA về việc sẽ chuyển kỳ giải WTA Finals 2026, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, đến Indian Wells (California), sau khi chấm dứt thỏa thuận Riyadh đăng cai sự kiện với hỗ trợ của Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia.

Tờ Telegraph đưa tin rằng các dự báo nội bộ của WTA cho thấy là WTA Tour có thể hết tiền mặt vào năm tới và rơi vào cảnh nợ nần kể từ mùa Thu 2027 nếu như mô hình chi tiêu hiện tại tiếp tục. Điều này chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp tới WTA Finals hàng năm.

Báo cáo cho biết WTA dự kiến ​​lỗ sau các hoạt động lên đến 23 triệu USD trong năm 2026, và dẫn chứng việc mất doanh thu liên quan đến thỏa thuận tổ chức các giải WTA Finals tại đất nước Saudi Arabia chấm dứt. Đây là nguyên nhân chính.

Bà Valerie Camillo chia sẻ, việc chuyển WTA Finals từ Saudi Arabia đến Indian Wells (vốn là địa điểm tổ chức các kỳ Indian Wells Masters - Indian Wells Open hàng năm) là một bước đi chuyển tiếp khi WTA thắt chặt chi tiêu do gánh chịu chi phí bất ngờ của việc đổi địa điểm tổ chức WTA Finals.

Trước câu hỏi, nếu tiếp tục tổ chức WTA Finals mùa thứ 3 tại Saudi Arabia có giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính hay không, Chủ tịch Valerie Camillo không trả lời thẳng mà nói rằng, việc chuyển đến Indian Wells đặt nền móng cho kế hoạch ở North Carolina.

Hiện tại, WTA vẫn chưa định mức tiền thưởng cho WTA Finals giai đoạn North Carolina. Chủ tịch WTA cho biết, việc trả tiền thưởng bình đẳng vẫn là mục tiêu quan trọng, nhưng có nói thêm rằng giải đấu đang xem xét các phương án thay thế, bao gồm cả mô hình chia sẻ lợi nhuận với các tay vợt.

Giám đốc điều hành của Quỹ Thể thao Charlotte tại North Carolina, ông Will Pitts cho biết thành phố ở North Carolina hy vọng WTA Finals có thể tác động đến việc tổ chức thêm một giải đấu đẳng cấp WTA 500 dài hạn, dù điều đó đòi hỏi xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp.

Ngoài ra, WTA và cả bà Valerie Camillo cũng rất phấn khởi trước việc thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp tại thành phố của North Carolina, từ bước đệm đầu tiên là WTA Finals 2027-2029.

WTA Finals sẽ tổ chức ở Charlotte - North Carolina từ 2027 (Ảnh: Đồ họa WTA)

Địa điểm tổ chức các kỳ giải WTA Finals từ 2000

2001 Munich (Đức) 2002-2005 Los Angeles (Mỹ) 2006-2007 Madrid (Tây Ban Nha) 2008-2010 Doha (Qatar) 2011-2013 Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ 2014-2018 Singapore (Singapore) 2019 Shenzen (Trung Quốc) 2021 Guadalajara (Mexico) 2022 Fort Worth (Mỹ)

2023 Cancun (Mexico) 2024-2025 Riyadh (Saudi Arabia) 2026 Indian Wells (Mỹ)

Đ.Hg.