Qinwen tranh suất bán kết US Open với Rybakina

Tay vợt nữ Trung Quốc Zheng Qinwen lại tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ khác khi cô bị dẫn điểm 0-5. Ngay sau đó, Qinwen đánh bại cựu số 1 nữ thế giới Iga Swiatek sau 2 ván thắng với điểm số 7-5, 6-3 để có lần thứ 3 trong sự nghiệp ghi tên vào tứ kết. Cô sẽ đối đầu Elena Rybakina tranh suất bán kết US Open.

Qinwen đang chơi rất hay ở US Open (THX)

Hai lần trong vòng 3 ngày qua, Qinwen đã liên tục thực hiện cuộc ngược dòng không tưởng, từ bị dẫn 0-5 để giật lại ván đấu. Vào hôm Chủ nhật, cô lật ngược thế cờ ở ván quyết định trước Madison Keys. Và sáng nay (8-9), Qinwen tái hiện lại kỳ tích đó ngay ván mở màn trước Swiatek.

Nhà Đương kim vô địch Olympic vốn phải tham gia US Open kể từ vòng đấu loại trong bối cảnh sự nghiệp đang sa sút. Nhưng Qinwen nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao ở Grand Slam tại New York, để đánh bại rất thuyết phục đối thủ từng thắng cô 7/8 lần đối mặt trong quá khứ.

Bị dẫn đến 0-5 ở trong ván đấu mở màn, Qinwen kiên trì giành lại từng game đấu, cô gỡ 1-5, 3-5 và rồi cân bằng điểm số 5-5 đầy ngoạn mục. Trong suốt quá trình đó, cô cứu 3 set-point, và càng lúc càng khiến Nhà vô địch US Open 2022 - Swiatek cảm thấy nản lòng và suy sụp tinh thần.

Với nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh, Qinwen thắng tiếp 2 game cuối của ván 1, trong đó cô tận dụng break-point để có lần đầu tiên trong ván đấu vượt lên dẫn trước đối thủ với điểm số là 6-5, trước khi tận dụng cơ hội set-point đầu tiên với 4 điểm thắng liên tiếp.

Swiatek xin tạm dừng trận đấu để được chăm sóc y tế sau game thứ 3 của ván thứ 2, để chuyên viên vật lý trị liệu đến xoa bóp đùi trái, nhưng dường như không gặp khó khăn gì khi quay lại sân. Qinwen giành break bằng cú trái tay dọc dây ở game 7, tiếp tục giành break match-point thứ 4, khiến Swiatek lại rơi nước mắt. Đó là một kết quả gây sốc.

Với chiến thắng này, Qinwen cũng trở thành tay vợt vượt vòng loại đầu tiên lọt vào đến tứ kết đơn nữ US Open kể từ thời của Emma Raducanu vào năm 2021, một chuyến hành trình huyền thoại chứng kiến Raducanu bước lên ngôi vô địch Grand Slam duy nhất. Dù vậy, con đường của Qinwen mang một sắc thái đặc biệt rất riêng.

Qinwen cải thiện thành tích đối đầu với Swiatek lên thành 2-7. Hai chiến thắng đều diễn ra ở đấu trường lớn, trước đó, Qinwen thắng Swiatek ở Olympic Paris 2024 trước khi giành tấm HCV Olympic danh giá. Cô cũng trở thành tay vợt vòng loại đầu tiên quật ngã Swiatek tại một kỳ Grand Slam. Thành tích trước đó của Swiatek là toàn thắng 15-0. Qinwen cải thiện thành tích đối đầu Swiatek (Ảnh: THX)

“Về mặt tâm lý, thật sự rất khó chấp nhận. Tôi từng nằm trong tốp 10, từng là Nhà vô địch Olympic. Tôi đã quen thi đấu ở các SVĐ lớn ngay từ đầu. Thứ hạng của tôi tuột dốc thảm hại sau chấn thương. Tôi không thể thi đấu tốt trong 3-4 tháng qua. Tôi biết là mọi người có rất nhiều hoài nghi về mình, và điều đó thật sự cay đắng. Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục nỗ lực lao động, rồi chờ xem thành quả sẽ đến khi nào!”, Qinwen nói đầy xúc động khi tìm lại thứ năng lực như hồi 2 năm trước tại đấu trường US Open.

Ở tứ kết đơn nữ của US Open 2026, Qinwen sẽ đụng độ với hạt giống số 2 Elena Rybakina. Theo đó, Rybakina đã nhẹ nhàng vượt qua hạt giống số 13 Naomi Osaka với điểm số 6-1, 6-4 chỉ trong vỏn vẹn 66 phút ở cuộc đọ sức tại vòng 4. Từng mất đến 3 ván đấu mới đánh bại Osaka tại Toronto hồi tháng trước, Rybakina ngạc nhiên với màn trình diễn này.

Tay vợt nữ người Kazakhstan tung ra 29 cú ghi điểm trực tiếp và cả 7 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi chỉ mắc 17 lỗi đánh bóng hỏng. Cô chia sẻ: “Tôi cũng không có kỳ vọng trận đấu chóng vánh như thế này. Tôi cảm giác có chút may mắn ở một vài khoảnh khắc”.

“Naomi là một đối thủ khó chơi. Tôi biết dù điểm số có là thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cần phải tập trung vào từng quả bóng. Cô ấy cũng là một tay vợt thi đấu rất quyết liệt. Tôi rất hài lòng với cách mình đã chơi”.

Với kết quả này, Rybakina chỉ còn cách ngôi số 1 thế giới đúng 1 chiến thắng nữa, nếu có thể đánh bại Qinwen và giành vé bán kết đơn nữ US Open 2026. Rybakina sẽ bước lên bục số 1 của WTA Tour lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau trận đấu, Rybakina thừa nhận: “Mục tiêu chính của tôi và của đội mình... là giành các danh hiệu”, đồng thời khẳng định mạnh mẽ mong muốn vươn lên đỉnh cao, “Tôi cố gắng chiến đấu đến cùng trong trận đấu tiếp theo của mình".

Rybakina đang chờ trận tứ kết đơn nữ thứ 3 của US Open 2026, dự kiến diễn ra vào lúc 22 giờ tối 9-9.

Thành tích đối đầu trực tiếp Qinwen - Rybakina

- Rybakina thắng 7-6 (7-4), 7-5 ở vòng 3 Wimledon 2022

- Rybakina thắng 7-6 (7-4), 7-5 ở vòng 3 Wimledon 2022

- Rybakina thắng 6-1, 6-2 ở vòng 1 China Open 2023

- Qinwen thắng 7-6 (7-4), 3-6, 6-1 ở vòng 1 WTA Finals 2024

- Rybakina thắng 4-6, 6-2, 7-5 ở vòng 3 Qatar Open 2026

- Rybakina thắng 4-6, 6-4, 6-3 ở vòng 2 Madrid Open 2026

Đ.Hg.