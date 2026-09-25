Paolini đánh bại Qinwen, Ý loại Trung Quốc khỏi Billie Jean King Cup

Ở Billie Jean King Cup Finals 2026, Ý đã loại Trung Quốc, bất chấp ưu thế sân nhà của đội tuyển quần vợt nữ nước này.

Paolini trong một pha bóng tấn công đẹp mắt (Ảnh: THX)

Jasmine Paolini đã đánh bại Zheng Qinwen trong trận đơn thứ 2 rất quan trọng, góp phần giúp Ý thắng Trung Quốc 2-1, lọt vào tứ kết Billie Jean King Cup Finals 2026.



Theo đó, Paolini lại một lần nữa tỏa sáng giúp đội tuyển Ý lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Trung Quốc ở VCK Giải vô địch quần vợt đồng đội nữ thế giới (đang diễn ra tại Shenzhen Bay Sports Center). Với kết quả này, Ý giành vé vào tứ kết Billie Jean King Cup Finals 2026, giữ vững hy vọng đăng quang Billie Jean King Cup lần thứ 3 liên tiếp.

Ở trong trận đánh đơn đầu tiên, Zhang Shuai (xếp hạng 55 WTA) đã mở điểm cho Trung Quốc. Cô đánh bại Elisabetta Cocciaretto (hạng 67 WTA) với điểm số áp đảo 6-0 và 6-2, khiến khán giả chủ nhà hiện diện đông đảo (có hơn 10 ngàn) tại Trung tâm thể thao vịnh Thâm Quyến ăn mừng vui sướng.

Trung Quốc khởi đầu thuận lợi với khát khao phục thù trận thua 0-2 ở tứ kết Billie Jean King Cup năm ngoái. Nhưng Paolini, như đã từng làm rất nhiều lần trong quá khứ, đã đáp lại lời kêu gọi của nước Ý bằng cách giành chiến thắng cả trận đơn và đôi, để giúp Đương kim vô địch Billie Jean King Cup giành chiến thắng chung cuộc là 2-1.

Đối mặt với Qinwen, người từng đánh bại Paolini trong cả 4 lần đối mặt, tay vợt 30 tuổi người Ý chơi cực hay. Cô giành chiến thắng 2 ván đấu với điểm số là 6-3 và 7-6 (7-4); qua đó, không chỉ có lần đầu tiên đánh bại Qinwen trong sự nghiệp mà còn giúp tuyển Ý cân bằng tỷ số 1-1 trận tứ kết Billie Jean King Cup Finals 2026.

Qinwen thua Paolini (Ảnh: THX)

Paolini tiếp tục cầm vợt ra sân đánh trận đôi, hợp cùng người đồng đội gạo cội Sara Errani đánh bại bộ đôi Trung Quốc là Guo Hanyu - Jiang Xinyu với điểm số 6-3, 5-7, 6-3, giành vé vào bán kết của Billie Jean King Cup Finals 2026.

Paolini hiện có 10 trận thắng liên tiếp tại Billie Jean King Cup. Cô chính là “Nữ hoàng” ở giải đấu này.

“Thật tuyệt khi có nhiều người xem quần vợt như vậy. Tất nhiên, họ cổ vũ cho Qinwen, nhưng điều đó cũng rất tuyệt vời cho môn thể thao của chúng ta”, Paolini nói

Tại bán kết Billie Jean King Cup Finals 2026 Ý sẽ đối đầu với tuyển Ukraine lần thứ 2 liên tiếp - khi Anhelina Kalinina, Elina Svitolina cùng các đồng đội vượt qua Bỉ với tỷ số chung cuộc là 2-1 ở trong một trận tứ kết khác của Billie Jean King Cup Finals 2026.

Ukraine đã dẫn trước Ý 1-0 cách đây 12 tháng nhưng Paolini ra tay cứu nguy, lội ngược dòng đánh bại Svitolina ở trận đơn thứ 2 và sau đó cùng Errani đánh bại Lyudmyla Kichenok và Marta Kostyuk ở trận đánh đôi quyết định.

Nếu vượt qua Ukraine ở trận bán kết 1 của Billie Jean King Cup Finals 2026, Ý của Paolini sẽ lọt vào trận chung kết lần thứ 4 liên tiếp. Trước đó, ngoại trừ trận chung kết Billie Jean King Cup Finals 2023, nơi Ý để thua Canada với tỷ số 0-2 trong trận đấu cuối cùng, còn lại, họ liên tục đăng quang các năm 2024 (thắng Slovakia 2-0) và 2025 (thắng Mỹ 2-0).

Trận bán kết 2 của Billie Jean King Cup Finals 2026 là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha (thắng Kaakhstan 2-1 ở tứ kết) và CH Czech (thắng tuyển Anh 2-0 ở tứ kết).

Riêng với Trung Quốc chưa thể lọt vào trận chung kết của một kỳ Billie Jean King Cup (hay trước đó là Federation Cup). Thành tích tốt nhất của họ tại Giải vô địch quần vợt đồng đội nữ thế giới là lọt đến bán kết hồi năm 2008 (dừng bước trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-4).

Đ.Hg.