Fonseca muốn nghỉ ngơi, bỏ Tour châu Á

Tay vợt người Brazil Joao Fonseca vừa tuyên bố sẽ “bỏ qua Tour đấu châu Á” để hồi phục thể chất và tinh thần, cho “tâm trí và cơ thể nghỉ ngơi” sau một mùa giải ATP Tour đầy rẫy những thăng trầm.

Fonseca trong chiến thắng trước Djokovic ở Roland Garros (Ảnh: THX)

Fonseca (năm nay mới 20 tuổi), là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của ATP Tour, viết trên Instagram: “ATP Tour 2026 là một năm đầy thử thách với tôi. Bên cạnh tất cả những yêu cầu của nghề nghiệp, một loạt chấn thương đã khiến tôi phải bỏ lỡ các giải đấu quan trọng và không thể thi đấu theo cách mình mong muốn”.

“Tôi đã thảo luận rất nhiều với đội ngũ của mình, và chúng tôi đi đến kết luận rằng quyết định tốt nhất lúc này là lắng nghe cơ thể, cho cả thể chất lẫn tinh thần nghỉ ngơi, và bỏ qua các giải đấu thuộc về Tour đấu châu Á”, Fonseca tiếp tục viết.

Sau khi bỏ lỡ US Open do bị chấn thương vùng bụng, Fonseca đã trở lại vào hồi cuối tuần trước, góp công ở trong chiến thắng 3-1 của tuyển Brazil trước tuyển Thụy Sĩ tại Davis Cup. Anh đã đánh bại Dominic Stricker với điểm số 4-6, 6-3, và 6-2, để giúp Đội tuyển quốc gia Brazil khởi đầu thắng lợi, ngay tại sân nhà Rio de Janeiro.

“Tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở lại và đại diện cho Brazil tại Davis Cup, nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian”, Fonseca (hiện xếp hạng 28 ở trên Bảng điểm xếp hạng của ATP Tour), “Tôi biết đó chỉ là một phần trong cuộc sống của một VĐV, nhưng dù sao đi nữa, điều đó vẫn đem lại thứ cảm giác thất vọng”.

Fonseca sẽ bỏ lỡ giải ATP 500 ở Tokyo, diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 6-10, và giải Shanghai Masters trong 2 tuần tiếp theo. Hai giải đấu liền kề tại Nhật Bản - và cả Trung Quốc luôn đóng vai trò rất quan trọng ở Tour đấu châu Á của các mùa ATP Tour hàng năm

Đầu năm nay, Fonseca gặp phải các vấn đề về lưng tái phát dẫn đến việc anh bị loại ở vòng đầu tiên của giải Australian Open. Tuy nhiên, Fonseca vẫn có một số khoảnh khắc nổi bật trong mùa giải ATP Tour 2026, như chiến thắng Novak Djokovic ở vòng 3 giải French Open trên đường đến lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải Grand Slam. Anh cũng đã lọt vào vòng 3 tại Wimbledon...

Chiến thắng trước Djokovic, với Fonseca là rất đáng nhớ.

Fonseca sinh ngày 21-8-2026 tại Rio de Janeiro (anh vừa tròn 20 tuổi hồi trung tuần tháng 8). Bắt đầu học quần vợt tại CLB Đồng quê Rio de Janeiro từ khi còn rất nhỏ, Fonseca đã sớm bộc lộ tài năng với quả banh nỉ rồi bắt đầu chuyên tâm.

Sau hàng loạt thành tích ấn tượng các giải trẻ: Lọt vào chung kết đôi nam thiếu niên của Australian Open 2023, Á quân Banana Bowl (giải quần vợt thiếu niên hàng đầu của Cricium - Brazil), Vô địch đơn nam thiếu niên tại US Open 2023. Fonseca chuyển ngay sang chơi chuyên nghiệp, nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại ATP Tour.

Ở ATP Next Gen Finals 2024, anh đăng quang ngôi vô địch khi đánh bại tay vợt người Mỹ có gốc Việt là Learner Tien trong trận chung kết (Tien cũng là người Fonseca đánh bại ở trận chung kết đơn nam thiếu niên Australian Open). Đây là danh hiệu ATP Tour đầu tay của Fonseca.

Đ.Hg.