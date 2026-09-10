Rybakina chưa quan trọng ngôi số 1, hướng đến danh hiệu US Open

Elena Rybakina trở thành tay vợt Kazakhstan đầu tiên giành ngôi số 1 thế giới khi thắng Zheng Qinwen 3-6, 6-1, 6-4 để lần đầu lọt vào bán kết của US Open.

Rybakina hướng đến danh hiệu US Open

Rybakina cho rằng thứ hạng chỉ có ý nghĩa với mình khi đã giải nghệ, danh hiệu mới là điều quan trọng hơn.

Để thua ván mở màn và bị cầm hòa 4-4 ở trong ván 3, Rybakina chia sẻ cô rất bị áp lực: “Trận đấu rất là khó khăn và căng thẳng! Tôi không có được sự khởi đầu tốt nhất, nhưng vẫn tìm ra cách để vượt qua. Rất vui vì cuối cùng tôi cũng tìm ra cách giải quyết”.

Sau khi kết thúc ván 1 với bất lợi, Rybakina đã bước về khu vực kỹ thuật và có trao đổi với đội ngũ hỗ trợ của mình. Cô bật mí: "Tôi đã nói hết những gì đang nghĩ trong đầu. HLV giúp tôi tập trung và cố gắng nhắc nhở tôi nhớ những gì tôi nên làm. Tôi đã làm mọi thứ tốt hơn”.

Ngược dòng đánh bại Qinwen trong 2 ván cuối, Rybakina lọt vào bán kết đơn nữ US Open lần đầu tiên và nhờ đó, cô chắc chắn giành ngôi số 1 thế giới sau khi Grand Slam ở trên đất Mỹ khép lại.

Rybakina cũng dành thời gian chia sẻ về cảm nhận của cô với ngôi số 1 thế giới này: “Điều đó có ý nghĩa rất lớn, nhưng tôi chưa nghĩ về nó quá nhiều. Đó là một thành tựu tuyệt vời, và tôi sẽ nghĩ về nó nhiều hơn nữa khi kết thúc sự nghiệp”.

Rybakina muốn hướng đến giai đoạn còn lại của US Open 2026 một cách thật tập trung: “Bây giờ, tôi sẽ phải tiếp tục tiến lên, vì vẫn còn nhiều điều ở phía trước. Tôi muốn giành các danh hiệu. Tất cả suy nghĩ của tôi hiện tại đều dành cho trận đấu tiếp theo”.

Đối thủ của Rybakina là tay vợt nữ của nước chủ nhà - Coco Gauff. Theo đó, Gauff đã thắng tay vợt rất trẻ người Nga – Mirra Andreeva với điểm số 2-6, 7-6 (9-7), 6-2 trong trận tứ kết đơn nữ còn lại.

Trong quá khứ, Rybakina từng đối đầu Gauff 3 lần. Gauff thắng ở vòng 2 Toronto 2022, và vòng 3 Dubai 2023, nhưng Rybakina thắng lại ở bán kết Toronto hồi tháng trước.

Đ.Hg.