Wang Xiyu loại Alex Eala, tranh vàng với Zhang Shuai

Bất ngờ lớn vừa mới diễn ra ở bán kết quần vợt đơn nữ của ASIAD 20 - tay vợt người Trung Quốc Wang Xiyu ngược dòng đánh bại Ứng cử viên số 1 Alex Eala với điểm số 3-6, 6-2, 6-3.

Wang Xiyu bất ngờ loại Alex Eala (Ảnh: THX)

Tại nội dung quần vợt đơn nữ của ASIAD 20, Wang Xiyu không được đánh giá quá cao. Cô xếp hạng 85 WTA và được xếp là hạt giống số 4 của giải đấu.

Thứ hạng của Wang Xiyu, năm nay mới 25 tuổi, mới thắng 1 danh hiệu WTA Tour trong suốt sự nghiệp từ 2018 đến nay.

Thứ hạng của cô đương nhiên sẽ thấp hơn Alex Eala rất nhiều (Niềm hy vọng Vàng của quần vợt Philippines đang xếp thứ hạng 18 trên BXH của WTA).

Phong độ của Wang Xiyu tại WTA Tour thời gian gần đây cũng không quá tốt, nhất là khi phải đối mặt với các tay vợt hàng đầu. Cô lọt đến vòng 4 Cincinnati Open, nhưng vì 2 đối thủ liên tục bỏ cuộc vì chấn thương, rồi gác vợt trước Madison Keys.

Trong khi đó, tại US Open mới đây, cô để thua Iga Swiatek ngay vòng đấu mở màn với điểm số rất cách biệt là 2-6 và 3-6. So với Alex Eala, người ta vốn không hề kỳ vọng Wang Xiyu lọt vào trận đấu tranh HCV ở chung kết quần vợt đơn nữ ASIAD 20.

Nhưng tay vợt 25 người Trung Quốc này đã mang lại niềm vui bất ngờ cho làng thể thao đất nước xứ tỷ dân, khi thắng Alex Eala ngược dòng ngoạn mục.

Sau khi Alex Eala thắng ván đầu tiên, Wang Xiyu bắt đầu phản công dữ dội và cô giành quyền kiểm soát ở 2 ván đấu còn lại với ưu thế lớn.

Tính chung cuộc, Wang Xiyu tận dụng thành công 5/8 cơ hội thắng break-point (so với 2/6 cơ hội thắng break-point của Alex Eala).

Với kết quả này, Wang Xiyu lọt vào trận chung kết quần vợt đơn nữ ASIAD 20, nơi cô đối đầu với đối thủ đồng hương Zhang Shuai, người đã loại Yuliya Putintseva (Kazakhstan) với điểm số thuyết phục sau 2 ván đấu là 6-4, 6-2 trong trận bán kết 1.

Trong khi đó, Alex Eala “tan giấc mộng Vàng”, sẽ kết thúc nội dung quần vợt đơn nữ ASIAD 20 với tấm HCĐ, thành tích tương tự ở ASIAD 19 tại Hàng Châu.

Tay vợt nữ trẻ người Philippines tiếc nuối cho biết: “Tôi nghĩ cô ấy đã chơi rất tốt. Cô ấy ổn định hơn trong suốt 3 ván đấu vừa qua. Tôi nghĩ có vài lúc thăng trầm trong trận đấu và như vậy là không đủ chiến thắng”.

Để tham gia ASIAD 20 và nuôi khát vọng giành HCV quần vợt cho Philippines, Alex Eala đã bỏ qua China Open (đang diễn ra ở Bắc Kinh) và đối mặt với án phạt từ WTA.

Mặc dù thua trận, Eala khẳng định cô “không hối tiếc” khi tham gia ASIAD 20: “Tôi thực sự hạnh phúc khi được trải nghiệm và được sự ủng hộ, được ở bên đội và được thi đấu cho đất nước thêm một lần nữa”.

Đ.Hg.