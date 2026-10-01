HLV Tawan Mungphing Klang – ông thầy mát tay của boxing nữ Việt Nam

Việc tuyển thủ boxing Nguyễn Thị Tâm sẽ dự chung kết nội dung 51kg tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tiếp tục cho thấy chuyên gia, HLV Tawan Mungphing Klang mang đến nhiều giá trị chuyên môn.

Chuyên gia Tawan Mungphing Klang và võ sĩ Nguyễn Thị Tâm luôn có mặt trên đài đấu tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Bước ra võ đài thi đấu tại ASIAD 20, HLV Nguyễn Như Cường và chuyên gia Tawan Mungphing Klang (Thái Lan) là 2 người đồng hành quen thuộc của tuyển thủ boxing (quyền Anh) Nguyễn Thị Tâm.

Nếu HLV Như Cường là "thầy ruột" của Nguyễn Thị Tâm thì chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphing Klang như người nâng tầm trình độ, giúp học trò vượt ngưỡng để tranh huy chương châu Á.

Trước khi sang Aichi-Nagoya (Nhật Bản) dự ASIAD 20, chuyên gia Tawan Mungphing Klang cùng Ban huấn luyện chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng cho Nguyễn Thị Tâm và nhiều tuyển thủ tại Thái Lan. Ông thầy Tawan Mungphing Klang đã rèn những kỹ thuật độc đáo nhất để tạo sự hưng phấn cho học trò.

Nhớ năm 2013, Thể thao Hà Nội đã mời chuyên gia Tawan Mungphing Klang tới Việt Nam làm công tác huấn luyện. Trước sự phát triển cùng thành tích của boxing Thái Lan, các nhà quản lý Thể thao Hà Nội muốn có một sự đổi mới phương pháp huấn luyện từ vị chuyên gia có tiếng này.

Ông Tawan Mungphing Klang cho biết mình thấy sự thân thuộc khi làm việc tại Việt Nam do môi trường, khí hậu và học trò có nhiều nét tương đồng như ở Thái Lan. Vì vậy, vị chuyên gia đã sẵn lòng xa nhà nhiều năm để làm việc cùng Thể thao Hà Nội và Đội tuyển boxing nữ Việt Nam.

Bắt tay vào việc, chuyên gia Tawan Mungphing Klang luôn có sự tập trung hoàn thiện giáo án với kỹ thuật, cường độ cao qua từng chu kỳ trước khi vào giải đấu.

Trong các gương mặt nữ của boxing Việt Nam từng được chuyên gia Tawan Mungphing Klang huấn luyện, Nguyễn Thị Tâm là một trong những VĐV đạt đỉnh cao phong độ rõ rệt nhất.

Cô trưởng thành qua từng năm và đặt nhiều dấu ấn cho boxing nữ trên đấu trường quốc tế. Ngoài những ngôi vô địch tuyệt đối tại Giải vô địch quốc gia, Nguyễn Thị Tâm đã giành HCV tại Giải vô địch châu Á 2017, HCB Giải vô địch châu Á 2019, HCĐ tại ASIAD 18-2018, đạt suất Olympic 2020…

Năm 2022, chuyên gia Tawan Mungphing Klang bất ngờ chia tay Việt Nam về nước để trở lại Đội tuyển boxing nữ Thái Lan. Nhiều học trò boxing nữ tại Việt Nam hụt hẫng trước sự chia tay này. Dẫu thế, chuyên gia Tawan Mungphing Klang vẫn giữ liên lạc, chia sẻ chuyên môn cùng Ban huấn luyện đội boxing nữ Hà Nội và boxing nữ Việt Nam.

Cuối năm 2023, chuyên gia Tawan Mungphing Klang đồng ý trở lại Việt Nam khi kết thúc công việc tại Thái Lan.

“Chuyên gia Tawan rất say nghề. Đặc biệt, ông là người có chuyên môn tốt, có những bài tập kỹ thuật mới để VĐV được trau dồi, hoàn thiện mình hơn”, HLV Nguyễn Như Cường của Đội tuyển boxing Việt Nam tiết lộ.

Chuyên gia Tawan Mungphing Klang được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam gặp mặt tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm nhiều lần bày tỏ rằng ông thầy người Thái Lan mang tới nhiều sự mới mẻ cho mình: “Tôi luôn lắng nghe và hiểu được những ý đồ chuyên môn do thầy Tawan chỉ dạy”.

Năm 2023 và 2024 là giai đoạn khó khăn của Nguyễn Thị Tâm do không có huy chương SEA Games 32-2023, ASIAD 19 và lỡ suất Olympic 2024. Tuy vậy, với sự đồng hành trở lại của HLV Tawan Mungphing Klang, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm lấy lại phong độ tốt hơn. Minh chứng là cô được trở lại Đội tuyển boxing Việt Nam trong năm 2026 và chính thức góp mặt trận chung kết hạng 51kg nữ ASIAD 20.

Nguyễn Thị Tâm trở thành võ sĩ boxing đầu tiên của Việt Nam giành quyền vào chung kết 1 hạng cân tại Đại hội thể thao châu Á.

MINH CHIẾN