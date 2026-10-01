Nhà vô địch karate ASIAD 20 Bùi Ngọc Nhi dự giải thế giới

Tuyển thủ Bùi Ngọc Nhi của Đội tuyển karate Việt Nam tiếp tục nhận nhiệm vụ tham dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026 ngay sau ASIAD 20.

Bùi Ngọc Nhi (áo trắng) sẽ tiếp tục dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam đã đăng ký lực lượng 9 gương mặt trẻ triển vọng tham dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026 tại Ba Lan từ ngày 12 tới 18-10. Trong danh sách đăng ký thi đấu có tuyển thủ Bùi Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Diệu Ly.

Bùi Ngọc Nhi vừa xuất sắc giành tấm HCĐ cá nhân và HCV đồng đội kata (biểu diễn) nữ tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ngoài ra, Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành HCĐ hạng cân 68kg nữ tại ASIAD 20.

Đội tuyển karate Việt Nam đã về nước sau ASIAD 20, riêng Ngọc Nhi và Diệu Ly tiếp tục rèn luyện chuẩn bị cho Giải vô địch trẻ thế giới 2026. Tại ASIAD 20 vừa qua, Ngọc Nhi được đánh giá thi đấu với phong độ cao, giữ vững thần thái trong bài trình diễn kata của mình và đồng đội. ASIAD 20 cũng là lần đầu tiên Bùi Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Diệu Ly góp mặt.

Lần gần nhất karate Việt Nam đạt 1 HCV, 2 HCB tại Giải vô địch trẻ thế giới là năm 2022, trong đó võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly mang về tấm HCV duy nhất.

Diệu Ly vừa tranh tài tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ban huấn luyện cho biết mục tiêu của Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly và đồng đội là phấn đấu giành huy chương tại Ba Lan.

Giải vô địch trẻ thế giới 2026 sẽ thu hút 114 đội tuyển tham dự với khoảng 2.053 VĐV được đăng ký trong các nội dung kata và kumite (đối kháng).

MINH CHIẾN