HLV Đỗ Thị Thu Hà - Người truyền lửa cho vũ điệu vàng của karate Việt Nam

HLV Đỗ Thị Thu Hà cho rằng mình và học trò bảo vệ thành công tấm HCV tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 - ASIAD 20 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

HLV Đỗ Thị Thu Hà và các tuyển thủ đã ôm nhau xúc động trong chiến thắng. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Khi các học trò đang vui mừng trước chiến thắng đội Iran tại chung kết kata đồng đội nữ môn karate, nhiều người đã thấy HLV Đỗ Thị Thu Hà xúc động khóc trong hạnh phúc ngay phía sau các học trò.

Đầu năm 2024, có nhiều ý kiến nghi ngại đưa ra khi bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) và Cục TDTT Việt Nam quyết định trao nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn chính nội dung kata nữ Đội tuyển karate Việt Nam cho HLV Đỗ Thị Thu Hà. Lúc đó, cô còn đang huấn luyện Đội tuyển karate trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, võ sĩ kata nữ Việt Nam vừa trải qua kỳ SEA Games 32-2023 và ASIAD 19 thành công cùng cựu HLV Nguyễn Hoàng Ngân.

Sau đó, HLV Nguyễn Hoàng Ngân quyết định chia tay Đội tuyển karate Việt Nam để chuyển sang sự nghiệp mới thì trọng trách mới được đặt lên đôi vai HLV Đỗ Thị Thu Hà.

Trong nhiều lần trò chuyện, HLV Đỗ Thị Thu Hà bày tỏ bản thân gặp không ít áp lực khi trở thành HLV đội nữ kata của Đội tuyển karate Việt Nam, nhưng cũng là động lực giúp chị cố gắng hơn.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, HLV Đỗ Thị Thu Hà bắt tay vào công việc bằng tất cả nhiệt huyết. Qua kinh nghiệm từ thời VĐV rồi làm công tác huấn luyện tuyển thủ trẻ, nữ HLV này đã truyền thụ hết những tinh hoa cho các tuyển thủ kata nữ của mình.

Dưới sự chỉ đạo của Thu Hà, đội kata đồng đội nữ Việt Nam đã giành HCB Giải vô địch châu Á 2024, tiếp đó giành HCV tại Giải vô địch châu Á 2025.

HLV Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động khi chứng kiến VĐV karate Việt Nam giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025. Rất lâu rồi, sau 10 năm, đội mới lấy lại thành tích này”.

“Mỗi sự thay đổi luôn cần thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo được hiệu quả chuyên môn và thành tích. Ban huấn luyện đã tính toán rất kỹ các phương án nhân sự cho thi đấu kata nữ”, HLV Đỗ Thị Thu Hà bày tỏ.

HLV Đỗ Thị Thu Hà luôn điềm tĩnh ở phía sau chỉ đạo chuyên môn cho các học trò. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm ngoái tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, HLV Đỗ Thị Thu Hà và học trò lên ngôi vô địch nội dung kata đồng đội nữ bằng màn thể hiện chuyên môn vượt trội trước đối thủ. Đó cũng là thời điểm cô cùng các cộng sự tính toán nhân sự cho ASIAD 20.

Ban huấn luyện mạnh dạn đưa vào thi đấu gương mặt trẻ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên bên cạnh tuyển thủ nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm.

Trong các buổi tập, yêu cầu giữ kỷ luật là điều HLV Đỗ Thị Thu Hà đặt lên hàng đầu. Những võ sĩ kata luôn xem Thu Hà vừa là người thầy, vừa là người chị đáng kính trọng cả trên sàn đấu lẫn đời thường. Dưới sự dìu dắt của Thu Hà, các tuyển thủ ngày càng điêu luyện và nhuần nhuyễn hơn trong từng động tác.

Trước khi có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), HLV Đỗ Thị Thu Hà và 3 học trò xa nhà rèn quân tại 2 đợt tập huấn ở Osaka (Nhật Bản). Đó là thời gian họ lặng lẽ đổ mồ hôi và nước mắt trên sàn tập để giành lấy vinh quang ở ASIAD 20.

Với HLV Đỗ Thị Thu Hà, học trò giành được huy chương nghĩa là mình hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: VŨ SƠN

Tấm HCV trong mong đợi đã mang đến nhiều cảm xúc cho cô và trò nội dung kata của Đội tuyển karate Việt Nam. Họ ôm nhau ăn mừng sau chiến tích và rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Phía sau sự khổ luyện, sau những giải đấu, HLV Nguyễn Thị Thu Hà còn là một người vợ đảm đang trong gia đình. Nữ HLV này tâm sự, điều may mắn nhất của mình là được sự ủng hộ từ người thân, đặc biệt từ ông xã (HLV Võ Tấn Đạt).

Hai vợ chồng có chung đam mê bất tận với môn võ karate, cùng hiểu nhau trong cuộc sống, đã cùng tạo dựng nên mái ấm gia đình và gặt hái mùa vàng ở đấu trường ASIAD.

MINH CHIẾN