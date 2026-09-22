Chiếc xe buýt mất tích và ngôi vô địch kỳ lạ của bóng rổ Hàn Quốc

Không xe buýt đưa đón, không tập luyện, đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc vẫn xuất sắc đánh bại chủ nhà Nhật Bản để lên ngôi ASIAD 20 - tấm huy chương vàng bóng rổ nam Đại hội thể thao châu Á đầu tiên kể từ năm 2014.

Bóng rổ nam Hàn Quốc giành HCV ASIAD đầu tiên kể từ năm 2014. Ảnh: THX

Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị cho trận chung kết ASIAD gặp nước chủ nhà, nhưng chiếc xe buýt đưa đón cả đội đi tập lại không hề xuất hiện. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc trước trận tranh huy chương vàng với Nhật Bản vào ngày 20-9.

Hàn Quốc đã lên lịch tập ném rổ vào buổi sáng tại một nhà thi đấu ở Nagoya trước thềm trận chung kết diễn ra cuối ngày. Xe buýt dự kiến ​​sẽ đón các cầu thủ từ khách sạn vào khoảng 10 giờ sáng, nhưng đã không bao giờ đến.

Do không có phương tiện để di chuyển đến địa điểm tập luyện, đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc buộc phải hủy bỏ hoàn toàn buổi tập ném rổ trước trận đấu.

“Đó là sự cố khiến các cầu thủ của chúng tôi bức xúc”, Đội trưởng Lee Seoung-hyun thừa nhận các cầu thủ đã rất tức giận, đồng thời mô tả tình huống xảy ra ngay trước một trận chung kết quan trọng như vậy là điều không thể chấp nhận được.

Thay vì tập luyện, các vận động viên đã cùng nhau đi dạo, uống cà phê và cố gắng thư giãn. Sau đó, Hàn Quốc biến sự thất vọng thành tấm huy chương vàng. Họ đánh bại chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 67-57 trong trận chung kết để giành tấm huy chương vàng bóng rổ nam ASIAD đầu tiên sau 12 năm.

Lee Seoung-hyun tiết lộ rằng chính sự thất vọng ấy lại mang đến cho toàn đội thêm động lực: “Khi buổi tập sáng bị hủy, tâm trạng mọi người đều rất căng thẳng. Chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm ‘thắng hoặc chết’. Cuối cùng, tôi nghĩ điều đó thực ra lại mang lại tác động tích cực”.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Sáng hôm sau, khi các nhà vô địch mới lên ngôi chuẩn bị khởi hành ra sân bay về nước, họ lại gặp một vấn đề tương tự. Xe buýt của họ lại không đến đúng giờ. Trung phong Yeo Jun-seok đã đăng một bức ảnh chụp cảnh các cầu thủ đang chờ đợi cùng hành lý và viết: “Ngay cả vào ngày chúng tôi rời đi, xe buýt vẫn không chịu đến”.

LINH SƠN