ASIAD 20: Kình ngư Việt Nam nỗ lực giành hạng 4 tiếp sức 4x200m tự do nam

Việc lọt vào chung kết nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam là động lực để các kình ngư Việt Nam giành hạng 4 chung cuộc.

Đội tiếp sức 4x200m tự do nam của bơi Việt Nam đã giành hạng 4 đầy cố gắng ở ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối ngày 21-9, Đội tuyển bơi Việt Nam đã tranh tài chung kết tiếp sức 4x200m tự do nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). 3 năm trước tại ASIAD 19 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đội tuyển bơi Việt Nam về đích hạng 6 tiếp sức 4x200m tự do nam với kết quả 7’24”92. Kết quả đã thay đổi tại ASIAD 20.

Ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), bộ tứ kình ngư gồm Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc đã tập trung để cải thiện thành tích.

Ngay khi xuống nước chung kết nội dung, từng tuyển thủ của Việt Nam nỗ lực với tốc độ tốt nhất và đội tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam đạt thời gian 7’18”09, xếp hạng 4.

Giành HCV nội dung này là đội Trung Quốc với kết quả 7’00”17 đồng thời lập kỷ lục châu Á. Giành HCB là đội chủ nhà Nhật Bản với thời gian 7’01”05, còn đội Hàn Quốc có vị trí thứ 3 (7’06”76).

Vị trí thứ 4 tại nội dung là kết quả chấp nhận được đối với nỗ lực của Đội tuyển bơi nam Việt Nam. Tại vòng loại, các tuyển thủ có thành tích 7’21”62.

Tuy nhiên, thành tích 7’18”09 ở ASIAD 20 chưa vượt qua kỷ lục quốc gia được lập năm 2022 bởi các tuyển thủ Đội tuyển bơi nam Việt Nam (7’16”22).

Võ Thị Mỹ Tiên có hạng 9 tại ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH

Vào chiều tối 21-9 tranh chung kết của môn bơi, tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ 9 nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 2’17”50. Nhà vô địch là thần đồng 13 tuổi của Trung Quốc, Yu Zidi (2’06”10), phá kỷ lục châu Á.

Chiều tối ngày 21-9, Đội tuyển TDDC Việt Nam đã có Đặng Ngọc Xuân Thiện giành quyền vào chung kết ngựa vòng đơn môn nam, Nguyễn Văn Khánh Phong vào chung kết vòng treo đơn môn, Trịnh Hải Khang và chung kết nhảy chống đơn môn.

MINH CHIẾN