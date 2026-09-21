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Ấn Độ đề xuất trao việc làm nhà nước cho VĐV giành huy chương ASIAD 20

SGGPO

Nữ vận động viên bắn súng Vidarsa Vinod có cơ hội được nhận vào làm việc tại cơ quan nhà nước sau khi lập nên kỳ tích cho bang Kerala (Ấn Độ) tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Ấn Độ (trái) giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ súng trường hơi 10m. Ảnh: THX
Ấn Độ (trái) giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ súng trường hơi 10m. Ảnh: THX

Xạ thủ 27 tuổi Vidarsa Vinod đến từ Kozhikode đã góp công giúp Ấn Độ giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ súng trường hơi 10m vào ngày 20-9, qua đó trở thành nữ vận động viên đầu tiên của bang Kerala giành huy chương môn bắn súng tại một kỳ ASIAD.

Người đứng đầu ngành thể thao của bang Janeesh đã đề xuất xem xét bố trí cho Vinod một vị trí công việc phù hợp trong cơ quan nhà nước, theo các quy định về hạn ngạch tuyển dụng dành cho vận động viên thể thao của bang.

Trong thư gửi Thủ hiến Satheesan, Janeesh đề nghị các cơ quan chức năng liên quan xem xét điều kiện của Vinod và triển khai các thủ tục cần thiết, tuân thủ các quy định hiện hành cũng như quy trình xác minh hồ sơ năng lực của cô.

Ông cho biết thêm rằng việc bổ nhiệm này là sự ghi nhận xứng đáng cho thành tích của Vidarsa Vinod, đồng thời khích lệ tinh thần các vận động viên trẻ trên toàn bang.

Vinod là thành viên đội tuyển bắn súng Ấn Độ cùng với Elavenil Valarivan và Sonam Uttam Maskar - cả 3 đã đạt tổng điểm là 1898,0. Trong đó Sonam là người đạt điểm cao nhất trong đội Ấn Độ với 634,1 điểm, còn Elavenil đạt 633,5 điểm. Vinod đạt thành tích 630,4 điểm. Tấm huy chương bạc này cũng là huy chương đầu tiên của Ấn Độ tại ASIAD 20.

Ở nội dung đồng đội nữ súng trường hơi 10m, Trung Quốc giành huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới với 1904,2 điểm. Chủ nhà Nhật Bản giành huy chương đồng với 1897,1 điểm.

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LINH SƠN

Từ khóa

Ấn Độ đồng đội nữ súng trường hơi 10m. Vidarsa K. Vinod ASIAD 20

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