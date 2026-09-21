90 phút quyết định của bóng đá nữ Việt Nam ở ASIAD 20

Sau 2 trận thua, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan chiều 21-9 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành suất vé vớt vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20.

Tiền vệ đa năng Bích Thùy hăng say tập luyện cho trận quyết đấu Thái Lan. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tại bảng E ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối diện với thử thách lớn khi nằm chung bảng với những đối thủ mạnh. Sau hai trận thua Đài Loan (TQ) 1-2 và thua chủ nhà Nhật Bản 0-8, thầy trò Hoàng Văn Phúc buộc phải thắng Thái Lan (cũng thua hai trận) để mong tìm suất vé vớt dành cho đội hạng 3 trong bảng có thành tích tốt nhất.

Từ hai trận thua, tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, sự tập trung và nỗ lực trong từng đường bóng. Tuy nhiên, để giành quyền đi tiếp, thầy trò ông Phúc cần phải thắng Thái Lan ở lượt trận cuối và chờ kết quả có lợi từ các bảng đấu khác.

Thái Lan vốn là đối thủ quen thuộc của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, với những cuộc chạm trán luôn diễn ra quyết liệt và không có nhiều khoảng cách.

Trong nhiều năm qua, bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan đã nhiều lần tạo nên những trận đấu giàu cảm xúc. Từ đấu trường SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á đến vòng loại các giải châu lục, hai đội luôn cạnh tranh quyết liệt cho vị trí dẫn đầu khu vực. Vì vậy, cuộc gặp tại ASIAD 20 tiếp tục mang ý nghĩa đặc biệt, khi kết quả lần này có thể quyết định hành trình của cả hai đội tại sân chơi châu Á.

Kinh nghiệm trận mạc của nhiều cựu binh trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc so tài quan trọng với Thái Lan.

Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam cần phát huy điểm mạnh ở khả năng tổ chức phòng ngự, tính cơ động của tuyến giữa và tận dụng cơ hội ghi bàn. Trước đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan, sự tập trung cả tấn công và phòng ngự trong từng phút thi đấu là yếu tố quyết định.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của những trụ cột từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn như đội trưởng Hải Yến, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo,… là điểm tựa để các cầu thủ trẻ thêm tự tin. Một trận đấu loại trực tiếp về ý nghĩa đòi hỏi sự tỉnh táo và thậm chí là thực dụng để các cô gái Việt Nam chiếm lợi thế.

ASIAD 20 đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bóng đá nữ châu Á. Với đội tuyển nữ Việt Nam, trận gặp Thái Lan là cơ hội cuối cùng ở vòng bảng để thể hiện bản lĩnh, vượt qua áp lực và tiếp tục viết tiếp hành trình tại Aichi-Nagoya.

90 phút phía trước là cuộc đấu của ý chí và niềm tin.

GIA MINH