ASIAD 2026: Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương gặp gỡ, chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên và biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trong việc vượt qua những khó khăn để giành chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 2026.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, VFF gặp gỡ, động viên U23 Việt Nam sau trận đấu. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Đi cùng Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, Nguyễn Trọng Hổ - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Buổi gặp diễn ra tại sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản), Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là sự nỗ lực và quyết tâm vượt qua những khó khăn trong trận đấu với U23 Philippines.

Sau hơn 1 giờ thi đấu không thể tìm được bàn thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn duy trì sức ép và tận dụng tốt cơ hội trong hiệp 2 để giành chiến thắng 2-0.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận sự cố gắng của toàn đội, đồng thời động viên các cầu thủ tiếp tục giữ vững tinh thần, duy trì sự tập trung và chuẩn bị tốt cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U23 Uzbekistan sau đây 4 ngày.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng U23 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chiến thắng trước U23 Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận, qua đó tạo thêm cơ hội cạnh tranh một trong 2 suất tại bảng C vào tứ kết. Trước đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã hòa U23 Kuwait 1-1 trong trận ra quân.

Cũng tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng kết quả thi đấu của U23 Việt Nam. Trên cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026, ông Trần Quốc Tuấn vẫn theo sát hành trình của đội tuyển U23 nam và đội tuyển nữ Việt Nam kể từ khi 2 đội đặt chân tới Nhật Bản.

Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội tiếp tục duy trì kỷ luật trong sinh hoạt và tập luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu U23 Uzbekistan và qua đó có thể hoàn thành mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

HỮU THÀNH