Cúp Quốc gia 2026-2027: Chờ đợi bất ngờ từ các đội hạng Nhất

Vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra trong ba ngày 18, 19 và 20-9 với 11 cặp đấu. Có 8 đội đang tham dự V-League sẽ khởi động từ vòng loại, trong đó có những Hà Nội FC, SLNA, Hải Phòng do không đạt kết quả tốt ở mùa giải trước.

HA.GL sau hai trận thua liên tiếp tại V-League đang nỗ lực gượng dậy từ trận tiếp đón Hưng Yên ở Cúp Quốc gia. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Ngoại trừ Thái Nguyên không tham dự theo điều lệ giải, 13 đội hạng Nhất còn lại cùng góp mặt ở vòng loại với một số cặp đấu được nhận định cân sức như Becamex TPHCM hy vọng giành chiến thắng dù đá trên sân Thanh Hóa; Phú Thọ cũng nhiều hy vọng giành chiến thắng khi tiếp đối thủ cân sức là Hà Tĩnh trên sân nhà.

Cặp Thanh Hóa – Becamex TPHCM được kỳ vọng hấp dẫn về tính chuyên môn khi bộ khung đá chính của đội khách vốn xây dựng bằng dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở V-League. Họ đủ sức để tạo ra thế trận “xanh chín” trên sân Thanh Hóa để giành vé đi tiếp vào vòng trong.

Trận HAGL – Hưng Yên cũng được chờ đợi khi đội bóng phố Núi không thi đấu trên sân Pleiku do mặt cỏ xuống cấp, cần phải cải tạo lại. HAGL đã chọn sân Quy Nhơn làm sân nhà để thi đấu tạm ở vòng 1 Cúp Quốc gia. Dù thi đấu ở hai hạng khác nhau, nhưng thực lực của HAGL vốn không quá mạnh so với Hưng Yên, với hai trận thua đậm ở đầu mùa V-League 2026-2027 cho thấy điều đó.

Becamex TPHCM hướng mục tiêu vượt qua Thanh Hóa trên sân khách. Ảnh: CLB

Còn với Hưng Yên, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng này cùng với HLV kỳ cựu Bùi Đoàn Quang Huy đang hướng đến mục tiêu vượt qua vòng loại Cúp Quốc gia, như bước chạy đà tranh vé thăng hạng V-League ở mùa bóng năm nay. Đây là cặp đấu nhiều khả năng xảy ra bất ngờ.

Cuộc so tài giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng cũng đáng chú ý, nhất là đội chủ nhà vốn đang trong giai đoạn khủng hoảng sau 2 trận thua liên tiếp ở V-League. Họ rất cần 1 trận thắng để tái tạo lại tâm lý chiến đấu trước khi V-League trở lại vào tháng 10.

Xét về thực lực thì Hà Nội FC nhỉnh hơn, nhưng chính đội bóng sông Hàn đang có tâm lý thoải mái hơn. Nếu đội khách căng sức sẽ là một trận đấu đầy khó khăn chờ đón chủ nhà.

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