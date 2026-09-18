Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu vòng 1 Cúp Quốc gia 2026-2027

SGGPO

Tiếp theo hai giải V-League và hạng Nhất Quốc gia đã khởi tranh, giải còn lại trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là Cúp Quốc gia 2026-2027 sẽ  khai mạc vào ngày 18-9.

Lịch thi đấu vòng 1 Cúp Quốc gia 2026-2027

Toàn giải có 29 trận, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết; riêng bán kết và chung kết các đội đá hai lượt đi – về.

Bên cạnh 13 đội hạng Nhất (trừ CLB Thái Nguyên không đăng ký tham dự theo quy định giải), Cúp Quốc gia 2026-2027 còn có sự tham dự của 14 đội V-League gồm: Bắc Ninh, Công an Hà Nội, Công an TPHCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thể Công – Viettel, Nam Định và Đồng Nai.

CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng gồm cúp, huy chương vàng và tiền thưởng 2 tỷ đồng.

KHÁNH VÂN

Từ khóa

Cúp Quốc gia 2026-2027 V-League

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