Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026

SGGPO

Lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-8.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026

Ở bảng A, đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình trong trận đấu mà chỉ cần hòa cũng đủ để giành vé vào bán kết. Trong khi đó đội bóng nhiều tham vọng Indonesia sẽ có chuyến làm khách không hề dễ dàng tại Singapore mà phải giành 3 điểm họ mới có thể đi tiếp vào vòng knock-out.

Trong khi đó tình hình ở bảng B, Thái Lan (9 điểm) khá thuận lợi khi tiếp Myanmar (6 điểm) và thêm 1 trận thắng đang trong tầm tay đội chủ nhà. Với Myanmar, họ không còn quyền tự quyết suất đi tiếp khi phải giành điểm và chờ kết quả có lợi ở cặp đấu giữa Malaysia (6 điểm) và Philippines (3 điểm).

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LÊ ANH

Từ khóa

Sân Mỹ Đình Trong tầm tay Giành điểm Tiếp vào Myanmar Knock-out Tự quyết Cặp đấu Làm khách Campuchia

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