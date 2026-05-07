Lịch thi đấu vòng 18 giải hạng Nhất 2025-2026

Trận cầu tâm điểm của vòng 18 diễn ra trên sân Việt Yên giữa Bắc Ninh và Đồng Nai mà đội chủ nhà hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để níu chân đối thủ trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng mùa này.

Cuộc đua ở top đầu bảng gần như ngã ngũ chỉ còn Đồng Nai và Bắc Ninh tranh chấp suất thăng hạng chính thức và đi tranh play-off. Trong khi đó nhóm cuối bảng, Thanh niên TPHCM cố gắng níu kéo hy vọng qua từng vòng đấu.

Vòng 18, Thanh niên TPHCM về sân nhà Pleiku tiếp Quy Nhơn United với hy vọng giành điểm khi mà Quy Nhơn United gần như rất xa đích ngắm tranh hai vị trí đầu bảng.

Đội xếp áp chót Long An cũng có chuyến làm khách trên sân Bà Rịa trước TPHCM. Ở thế "cờ tàn" như hiện nay, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà 1 tỷ số hòa cũng đạt yêu cầu với Long An.

LÊ ANH