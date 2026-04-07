Lịch thi đấu giải U17 Đông Nam Á 2026

Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 23-4-2026 tại Indonesia. Các trận đấu được tổ chức trên hai sân vận động Gelora Joko Samudro (Gresik) và Gelora Delta (Sidoarjo).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chỉ 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sự góp mặt của hai đối thủ nhiều duyên nợ là Indonesia và Malaysia khiến bảng A được dự báo sẽ diễn ra hết sức căng thẳng và khó lường. U17 Indonesia có lợi thế nhất định nhờ ưu thế sân nhà, còn U17 Malaysia cũng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất vào bán kết.

Ở hai bảng còn lại, bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines; trong khi bảng C có sự góp mặt của Australia, Campuchia, Singapore và Brunei.

