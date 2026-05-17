CAHN vô địch V-League 2025-2026 trước 3 vòng

Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội chính thức vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa thuộc vòng 23 tối 17-5.

CAHN chính thức vô địch V-League 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mano Polking thể hiện thế trận áp đảo khi kiểm soát bóng 63%, tung ra 17 pha dứt điểm và tạo sức ép liên tục trước đối thủ.

Sau hiệp 1 bế tắc dù nhiều lần đưa bóng dội khung gỗ, CAHN có lợi thế hơn người từ phút 60 khi trung vệ Đoàn Ngọc Hà bên phía Thanh Hóa nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi trọng tài Ngô Duy Lân tham khảo VAR và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau tình huống Nguyễn Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, ngoại binh Alan dễ dàng mở tỷ số.

CAHN gặp nhiều khó khăn trước Thanh Hóa. ẢNH: MINH HOÀNG

Đến phút bù giờ 90+8, thủ môn Nguyễn Filip phát động phản công nhanh để Rogerio bứt tốc, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung nóc lưới Thanh Hóa, ấn định chiến thắng 2-0 cho CAHN trong bầu không khí bùng nổ trên sân Hàng Đẫy.

Trước đó, đội chủ nhà liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 17, cú sút của Leo Artur đưa bóng chạm cột dọc. Đến phút 30, Quang Hải đá phạt đẹp mắt nhưng bóng tìm đến xà ngang. Sang hiệp 2, Đình Bắc và Leo Artur tiếp tục khuấy đảo hàng thủ Thanh Hóa, trong đó có tình huống bàn thắng của Leo Artur bị VAR từ chối vì việt vị ở phút 71.

Chiến thắng này giúp CAHN nâng tổng điểm lên 60. Vì giải đấu còn 3 vòng cũng như tiếp tục giữ khoảng cách 11 điểm so với đội nhì bảng Viettel, Quang Hải cùng đồng đội chính thức mang về phòng truyền thống CLB danh hiệu V-League thứ 2 (sau năm 2023).

Các cầu thủ CAHN nâng HLV Mano Polking. ẢNH: SN

Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ổn định của thầy trò HLV Mano Polking. Thậm chí, Alan của CLB còn đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới, trong khi đội trưởng Quang Hải khả năng cao sẽ nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Trong khi đó, Thanh Hóa không ảnh hưởng gì nhiều với thất bại này, vì họ đã sớm trụ hạng V-League 2025-2026.

HỮU THÀNH