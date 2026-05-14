Huấn luyện viên thứ 4 đến với Becamex TPHCM ở mùa giải 2025-2026

Sau 6 trận liên tiếp không nếm lại hương vị chiến thắng, Becamex TPHCM đang bị hai đội cuối bảng là PVF và Đà Nẵng áp sát với khoảng cách từ 5-6 điểm, lãnh đạo đội bóng này quyết định thay HLV trưởng lần thứ 3 trong mùa giải hiện nay.

Cụ thể, HLV Hứa Hiền Vinh hiện đang tham gia công tác đào tạo trẻ ở đội bóng đất Thủ được điều động cấp tốc bay ra Hải Phòng vào ngày 14-5 để chuẩn bị cho trận đấu với Hải Phòng sau đó hai ngày ở vòng 23 LPBank V-League.

Ông Hứa Hiền Vinh vốn là cựu cầu thủ CLB Công an TPHCM, đã tham gia huấn luyện tại trung tâm PVF, CLB TPHCM… nên không lạ với đầu trường V-League. Điều lo ngại là việc Becamex TPHCM thay HLV ở thời điểm hiện nay khác với Hà Tĩnh hay Công an TPHCM. Những đội bóng trên đã hoặc gần cửa trụ hạng nên việc thay đổi sẽ không quá lo ngại.

Trong khi ở Becamex TPHCM thì mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, việc thay đổi HLV bằng người ngoài về thay vì đôn trợ lý lên dễ ảnh hưởng đến lối chơi chung. Giai đoạn đầu tiên tiếp nhận ghế HLV trưởng từ nhà cầm quân người Nhật Bản Ueno hẳn ông Vinh cần sự tiếp sức từ các trợ lý khi mà thời gian quá ngắn, không kịp cho những chuẩn bị.

Vòng 23 V-League, Becamex TPHCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray với nhiệm vụ sớm kết thúc chuỗi trận từ hòa đến thua vừa qua. Sau đó, đội bóng đất Thủ về sân nhà tiếp SLNA. Đội bóng đất Thủ phải sớm cán đích trụ hạng sau 2 trận sắp tới, nếu không tình thế sẽ khó lường ở 2 trận cuối gặp CAHN và HA.GL khi mà khoảng cách điểm số với đội theo sau là PVF chỉ 4 điểm, chưa lấy gì làm an toàn.

LÊ ANH