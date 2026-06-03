Giải U19 Đông Nam Á 2026: Các đội mạnh sớm tăng tốc

Cuộc đua tranh ở giải U19 Đông Nam Á 2026 đã sớm “nóng máy” ngay từ đầu khi các đội mạnh đều giành trọn 3 điểm, thậm chí tập trung giành chiến thắng cách biệt để tìm ưu thế ở cuộc tranh ngôi đầu bảng hoặc suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Các cầu thủ U19 Thái Lan thể hiện sức mạnh qua trận ra quân thắng U19 Brunei 9-0. Ảnh: FAT

Sau màn khởi động của đội chủ nhà U19 Indonesia và U19 Việt Nam ở bảng A qua việc cùng giành trận thắng 3-0 trước U19 Myanmar và U19 Timor Leste, ngày 2-6 đến lượt các đội bảng A trả lời. U19 Thái Lan giành chiến thắng 9-0 trước các cầu thủ yếu nhất bảng là U19 Brunei, ngay sau đó U19 Malaysia vượt qua U19 Singapore với tỷ số 3-0.

Nhưng chiến thắng 9-0 của Thái Lan trước Brunei có thể sẽ mang tính giúp đội bóng này chạy đà trong mục tiêu thắng hai trận còn lại để hướng đến ngôi đầu bảng. Bởi nếu đứng nhì bảng, khi xét thành tích để chọn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết thì sẽ không tính kết quả thi đấu với đội cuối bảng. Nguyên nhân là do bảng C chỉ có 3 đội.

Bảng C với sự góp mặt của U19 Australia, U19 Philippines và U19 Campuchia sẽ khởi tranh vào chiều 3-6 với trận U19 Australia – U19 Philippines. Việc có sự xuất hiện của U19 Australia sẽ là thử thách lớn cho hai đội còn lại của bảng này.

U19 Việt Nam phải thắng Myanmar mới nghĩ đến mục tiêu tranh vé tiến xa ở giải lần này. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ ra sân thi đấu trận thứ hai gặp đội tuyển U19 Myanmar vào chiều 4-6. Đây sẽ là trận đấu mang tính quyết định cho cả hai đội, nhất là các cầu thủ Myanmar vốn trắng tay ở trận ra quân. Gác chiến thắng trước Timor Leste mới đây, U19 Việt Nam sẽ phải dốc sức thắng Myanmar, thậm chí là cố gắng có tỷ số cách biệt để phòng khả năng đứng nhì bảng A.

Trận ra quân gặp Timor Leste, U19 Việt Nam còn lộ những vấn đề về tính hiệu quả của hàng tấn công. U19 Myanmar được đánh giá mạnh hơn U19 Timor Leste, nhưng trận thua U19 Indonesia đã lộ điểm yếu về sự tập trung của hàng phòng ngự. Cả 3 bàn thua của các cầu thủ Myanmar đều xuất phát từ các tình huống cố định, nên Công Hậu và các đồng đội có thể khai thác, tận dụng cơ hội.

"Mục tiêu của U19 Việt Nam là từng bước khẳng định mình ở sân chơi khu vực" Đó là đánh giá của ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF về hành trình của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2026. Ông cho biết: "Có thể nói, đây là một bảng đấu có tính cạnh tranh cao. Indonesia là đương kim vô địch, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng từng tham dự U17 World Cup cũng như các cầu thủ đang ăn tập, thi đấu tại nước ngoài, đồng thời có thêm lợi thế thi đấu trên sân nhà. Myanmar cũng luôn là đối thủ có sự tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ, còn Timor Leste thời gian gần đây cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển bóng đá trẻ. Ảnh: ĐOÀN NHẬT Tuy nhiên, ở cấp độ U19, điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị và khả năng phát triển của cầu thủ qua từng trận đấu. Chúng tôi tôn trọng tất cả đối thủ nhưng cũng tin tưởng vào sự chuẩn bị của U19 Việt Nam. Mục tiêu của đội là thi đấu với tinh thần cao nhất, phát huy được năng lực chuyên môn và từng bước khẳng định bản thân ở sân chơi khu vực"

QUỐC CƯỜNG