Thời tiết khác biệt tại Indonesia sẽ là thử thách cho tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực thích nghi với điều kiện thời tiết tại Bogor, nơi có nhiều điểm khác biệt so với Hà Nội, trước cuộc đối đầu với chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ 4 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội tràn đầy quyết tâm hướng đến cuộc so tài với đội chủ nhà Indonesia. ẢNH: TÂM HÀ

Trong thời gian chuẩn bị và thi đấu trận gặp Singapore hôm 31-7 tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam phải làm quen với điều kiện thời tiết không thuận lợi khi thủ đô xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Tuy nhiên, khi di chuyển sang Bogor từ ngày 1-8, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại đối diện với môi trường hoàn toàn khác.

Tại địa phương này, thời tiết những ngày qua khá ổn định, buổi sáng có nắng, trời nhiều mây và không xuất hiện mưa lớn. Vào chiều ngày thi đấu 3-8, nhiệt độ tại Bogor được ghi nhận khoảng 32 độ C. Đến tối, khi trận đấu diễn ra lúc 20g30, nhiệt độ giảm dần xuống khoảng 25 độ C. Dự báo có khả năng xuất hiện mưa nhẹ trước giờ bóng lăn hơn một giờ, nhưng lượng mưa không lớn và được đánh giá không ảnh hưởng nhiều đến cuộc so tài.

Điều kiện thời tiết này được xem là phù hợp với lối chơi phối hợp nhỏ, ngắn vốn là điểm mạnh của Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cần có sự tính toán kỹ lưỡng trong việc duy trì thể lực. Toàn đội cần phân phối sức hợp lý, trong bối cảnh Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ có gốc gác châu Âu, nổi bật với ưu thế về thể hình và thể lực.

Đội tuyển Việt Nam đã có 3 ngày lưu trú tại Bogor, đủ để các tuyển thủ từng bước thích nghi với sự thay đổi về khí hậu, điều kiện sinh hoạt và môi trường thi đấu. HLV Kim Sang-sik cũng chủ động điều chỉnh giáo án tập luyện, giúp các học trò duy trì nền tảng thể lực, đồng thời hạn chế nguy cơ mất sức trước cuộc đối đầu quan trọng.

Không chỉ đối mặt với điều kiện tự nhiên, đội tuyển Việt Nam còn chuẩn bị bước vào một trận đấu chịu sức ép lớn từ khán đài sân Pakansari. Sân đấu tại Bogor có sức chứa khoảng 30.000 khán giả và toàn bộ vé xem trận Indonesia - Việt Nam đã được bán hết. Điều này hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, khi người hâm mộ đội chủ nhà sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Indonesia.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực riêng dành cho cổ động viên Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh và tạo điều kiện để người hâm mộ đội khách tiếp lửa cho đội tuyển. Dù vậy, sức ép từ phần lớn khán đài vẫn là một trong những thử thách mà các học trò HLV Kim Sang-sik phải vượt qua.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026. Sau ba lượt trận, Singapore đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, còn Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm. Kết quả tại sân Pakansari có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội.

HỮU THÀNH