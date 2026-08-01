Tuyển thủ Việt Nam nhận tin buồn trước trận gặp Indonesia

Tuyển Việt Nam vừa đặt chân đến Indonesia chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 thì tiền vệ Trương Tiến Anh đón nhận tin buồn từ gia đình.

Bà của cầu thủ sinh năm 1999 qua đời đúng thời điểm anh cùng các đồng đội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta) vào hôm 1-8.

Ngay sau khi biết tin, Trương Tiến Anh đã thay ảnh đại diện trên mạng xã hội sang màu đen để tưởng nhớ người thân. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ, đồng đội và bạn bè đã gửi lời chia buồn, động viên, mong anh sớm vượt qua mất mát để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn quan trọng của giải đấu.

Tin buồn đến với Tiến Anh chỉ một ngày sau khi anh cùng đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình. Được HLV Kim Sang-sik bố trí thi đấu bên hành lang phải, cầu thủ này chơi trọn vẹn 90 phút, liên tục tạo sức ép bằng những pha bứt tốc và các tình huống tấn công trực diện. Tiến Anh nhiều lần mở ra cơ hội cho đồng đội, đồng thời tự mình dứt điểm nguy hiểm. Dẫu vậy, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến anh và các đồng đội không thể ghi bàn, qua đó chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối.

Trương Tiến Anh (đeo khẩu trang) nhận tin buồn từ gia đình khi vừa đặt chân xuống Indonesia. ẢNH: TÂM HÀ

Sau khi đến Jakarta, đội tuyển Việt Nam tiếp tục di chuyển gần 80 km bằng xe buýt đến thành phố Bogor, nơi toàn đội đóng quân và cũng là địa điểm diễn ra trận đấu với Indonesia vào tối 3-8. Do lịch thi đấu dày đặc cùng quãng đường di chuyển kéo dài, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một buổi tập duy nhất để hoàn tất khâu chuẩn bị trước màn so tài được xem là “chung kết sớm” của bảng A.

Bên cạnh bài toán về thể lực, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục sau trận hòa Singapore. Dù kiểm soát bóng tốt và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn, các chân sút vẫn thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Ở hàng phòng ngự, đội bóng áo đỏ cũng để lộ nhiều khoảng trống, nhưng may mắn không phải trả giá khi đối phương bỏ lỡ các cơ hội nguy hiểm.

Việc chỉ giành được một điểm trước Singapore khiến tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A với 4 điểm, xếp sau Singapore (7 điểm) và Indonesia (6 điểm). Kết quả này khiến áp lực dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik gia tăng đáng kể trước chuyến làm khách trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia tại lượt trận thứ 4 vòng bảng.

HỮU THÀNH