HLV Kim Sang-sik: “Tôi tôn trọng thái độ thi đấu của các cầu thủ”

Bị Singapore cầm hòa trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam rơi vào thế khó trong hành trình tranh vé vào bán kết. HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, trong đó ông tỏ ra hài lòng về thái độ, tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

HLV Kim Sang-sik có nhiều việc phải làm cho hai trận sắp đến gặp Indonesia và Campuchia.

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik nói: “Đối với trận đấu ngày hôm nay, với những gì đã thể hiện, chúng tôi đã chưa làm tốt. Những vấn đề đó chúng tôi sẽ cải thiện qua các buổi tập sắp đến để chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia”.

Sự nôn nóng là một trong những nguyên nhân làm cho hàng công thể hiện không tốt trong trận đấu với Singapore, ông Kim nói thêm: “Sau chiến thắng với nhiều bàn thắng trước Timor Leste, các cầu thủ có phần xuống sức và bị vội vàng. Sự vội vàng trong trận đấu ngày hôm nay khiến các cầu thủ không thể ghi bàn. Trong các buổi làm việc tiếp theo, chúng tôi sẽ có buổi họp để cải thiện và hướng tới trận đấu tiếp theo với đội tuyển Indonesia".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khen ngợi sự nỗ lực của các cầu thủ. Ông lý giải về những điều chỉnh ở giữa sân vào cuối trận: “Trước khi thay Hoàng Đức, chúng tôi xác định sự phối hợp tuyến giữa cần duy trì đến những phút cuối. Sự thay thế muộn này không phải vấn đề quá lớn. Sau những trận sắp tới, chúng tôi tiếp tục phân tích để tìm ra những điểm cần cải thiện. Singapore là đội bóng mạnh. Việc chúng tôi thay đổi nhân sự nhằm tạo ra sự khác biệt”.

Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam cũng tỏ ra kém may khi hai lần đưa bóng trúng xà ngang. Ông Kim cho biết sẽ có những thay đổi ở hai trận đấu sắp tới gặp Indonesia và Campuchia để đạt kết quả tốt nhằm lấy vé vào bán kết.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Điểm sáng duy nhất trong trận đấu ngày hôm nay là các cầu thủ đã thể hiện ý chí thi đấu rất mãnh liệt. Thái độ thi đấu của các cầu thủ cố gắng đến phút cuối cùng, thể hiện hết mình trên sân là điều tôi đánh giá rất cao. Trong những lượt trận sắp tới, chúng tôi phải tiếp tục thể hiện tinh thần này”.

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp vào ngày 3-8, sáng sớm ngày 1-8, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia và chỉ có hai ngày chuẩn bị, phục hồi cho trận đấu quan trọng này.

QUỐC CƯỜNG