Choáng với số tiền bản quyển truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026

Diễn ra ngay sau khi kết thúc ASEAN Cup 2026, sân chơi của bóng đá Đông Nam Á có thêm giải đấu mới là FIFA ASEAN Cup 2026 và được kỳ vọng chất lượng nâng cao. Bên cạnh đó, bản quyền truyền hình cho giải này còn bỏ ngỏ do con số khá cao.

Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup.

Nguyên nhân chính mà nhiều quốc gia chưa vội “chốt đơn” do chi phí khá cao với giá khoảng 3 triệu USD (khoảng 78 tỉ đồng). Con số được nhận định là cao so với tầm vóc của giải đấu nên việc thu hồi vốn từ việc khai thác nguồn thu từ quảng cáo, tài trợ và các hoạt động thương mại không dễ dàng.

Tại giải lần đầu tiên này sẽ có tổng cộng 20 trận đấu, trong đó Division 1 gồm 13 trận (12 trận vòng bảng và trận chung kết), còn Division 2 có 7 trận. Ngoài giải hạng 1 có sự tham dự của nhiều đội được đánh giá mạnh thì ở hạng 2 vẫn còn là ẩn số.

Có nguồn tin là 1 doanh nghiệp lớn trong nước đã tiếp cận, tiền hành đàm phán với đơn vị phân phối bản quyền. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng do còn khác biệt về mức giá.

Sức hút từ đội tuyển Việt Nam với người hâm mộ bóng đá nước nhà gia tăng trong thời gian qua.

So với ASEAN Cup thì FIFA ASEAN Cup được nâng chất lượng khi đây là giải trong dịp FIFA Days nên các CLB có nghĩa vụ nhả quân nếu đội tuyển có nhu cầu. Tiền thưởng cũng đạt con số hấp dẫn với 1 triệu USD cho đội vô địch hạng 1 và 300.000 USD cho đội vô địch hạng 2. Ngoài ra mỗi đội dự giải còn nhận được tiền hỗ trợ nên quá đủ để tạo sức hút đến với các đội.

Theo công bố mới đây từ FIFA, Division 1 diễn ra tại Indonesia với bảng A gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore; bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, Division 2 tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-9 đến 3-10 và được kỳ vọng chất lượng cao khi các đội trong khu vực vừa trải qua ASEAN Cup 2026 nên đạt phong độ tốt.

QUỐC CƯỜNG