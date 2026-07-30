Khai mạc Football Festival Việt Nam 2026 tại Nha Trang

Ngày 30-7, Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 với chủ đề “Khởi đầu đam mê, Đánh thức tiềm năng” đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Nha Trang. Ngày hội bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm nay quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá trên cả nước.

Festival có sự tham dự của 44 đội đến từ các trung tâm bóng đá trẻ trên cả nước.

Với gần 1.000 cầu thủ nhí cùng hội tụ, tranh tài trong tổng cộng 104 trận đấu, diễn ra từ ngày 30-7 đến 1-8-2026 đã thực sự trở thành ngày hội bóng đá tại phố biển. Điểm đặc biệt nhất của Festival năm nay là cả 3 lứa tuổi U.9, U.11, U.13 đều gắn liền với tên tuổi các anh hùng dân tộc và những địa danh từng ghi dấu chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam.

Ở lứa tuổi nhỏ nhất, U.9 (thi đấu 5 người) tranh tài vì Cúp Quang Trung, vị hoàng đế áo vải với cuộc hành quân thần tốc, đại phá quân Thanh mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Các trận đấu của lứa tuổi này diễn ra tại sân thi đấu trong nhà mang tên Điện Biên Phủ, địa danh gắn liền với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc.

Ở hai lứa tuổi lớn hơn, U.11 tranh tài vì Cúp Lý Thường Kiệt, còn U.13 so tài vì Cúp Trần Hưng Đạo, hai vị danh tướng gắn liền với những chiến công bảo vệ nền độc lập của Đại Việt. Các trận đấu của hai lứa tuổi này diễn ra trên 4 sân ngoài trời đạt chuẩn mang tên Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi – Đống Đa, Rạch Gầm – Xoài Mút, những địa danh từng chứng kiến các chiến thắng vang dội của cha ông trước quân xâm lược.

Việc đặt tên này không đơn thuần mang tính hình thức, mà là cách để mỗi trận đấu của các cầu thủ nhí cũng trở thành một lần được nhắc nhớ về cội nguồn, để tình yêu bóng đá lớn lên cùng lòng tự hào dân tộc.

Festival gồm 12 đội U.9 (sinh năm 2017–2018, thi đấu 5 người) và 32 đội ở hai lứa tuổi U.11 (2015–2016), U.13 (2013–2014), thi đấu 7 người. Toàn bộ trận đấu được tổ chức bài bản trên các sân đạt chuẩn tại Trường ĐH Nha Trang, mỗi đội được đảm bảo thi đấu 5–6 trận để tăng cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội được các chuyên gia, HLV và tuyển trạch viên của nhiều CLB chuyên nghiệp, đặc biệt là CLB Công an TPHCM, trực tiếp theo dõi.

Ông Trần Huy Đức, Ủy viên BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao cờ lưu niệm đến các đội dự giải

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, Festival còn được xây dựng như một ngày hội đúng nghĩa dành cho trẻ em, kết hợp giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, giúp các em nhỏ trên khắp cả nước thêm gắn kết, rèn luyện kỹ năng sống và có một mùa hè ý nghĩa trước năm học mới. Toàn bộ các trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play và cập nhật liên tục trên nền tảng của VSSG, CLB Công an TPHCM, VFF, VietFootball, Cục TDTT Việt Nam, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa.

Đây là giải bóng đá trẻ quy mô quốc gia đầu tiên dành riêng cho các trung tâm bóng đá trên cả nước, do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam (VSSG) phối hợp CLB Bóng đá Công an TPHCM tổ chức, với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, Trường ĐH Nha Trang, VietFootball, Học viện bóng đá Phù Đổng và bảo trợ truyền thông của FPT Play.

LÊ ANH