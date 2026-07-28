ASEAN Cup 2026: Philippines thua sốc trên sân nhà trước Myanmar

Philippines gây thất vọng lớn khi để thua sốc 1-4 trước Myanmar ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng B thuộc ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Myanmanr gây ấn tượng trên sân của Philippines. ẢNH: MFF

Được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng lực lượng có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Philippines lại nhập cuộc thiếu chắc chắn và nhanh chóng phải trả giá. Ngay phút thứ 7, Kyaw Min Oo tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc để đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Myanmar.

Bàn thua sớm khiến Philippines buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng các pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu sắc bén trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đối thủ. Đến phút 28, Myanmar tung đòn phản công mẫu mực khi đội trưởng Maung Maung Lwin chọc khe để Than Paing băng xuống dứt điểm hạ thủ môn Kammeraad, nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp 1 khép lại, Philippines còn hụt cơ hội được hưởng phạt đền khi VAR xác định không có lỗi của cầu thủ Myanmar.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà gia tăng sức ép và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 55, cú dứt điểm của Mrowka đưa bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối. Những nỗ lực sau đó giúp Philippines rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 68 khi Gayoso băng xuống dứt điểm sau đường kiến tạo của Mariona.

Tuy nhiên, hy vọng lội ngược dòng của Philippines nhanh chóng sụp đổ trong khoảng 10 phút cuối. Phút 81, Win Naing Tun đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-1 từ đường tạt bóng chuẩn xác của Hein Htet Aung. Chỉ hai phút sau, Than Paing hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu không bị kèm trong vòng cấm, ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho Myanmar.

Chiến thắng bất ngờ ngay trên sân khách giúp Myanmar có 3 điểm đầu tiên tại bảng B, đồng thời xua tan áp lực sau thất bại trước Malaysia ở lượt mở màn. Ngược lại, Philippines nhận cú sốc lớn khi thua đậm trên sân nhà dù được đánh giá là ứng viên cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Thất bại này khiến cuộc đua tại bảng B trở nên khó lường hơn ở những lượt trận còn lại.

HỮU THÀNH