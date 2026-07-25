Cầu thủ gốc Brazil giúp Malaysia ngược dòng thắng trận ra quân ASEAN Cup 2026

Tiền đạo gốc Brazil Paulo Josue tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2, giúp Malaysia lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 ở trận ra quân bảng B thuộc ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Paulo Josue tỏa sáng để mang về chiến thắng cho Malaysia. ẢNH: FAM

Myanmar nhập cuộc đầy tự tin trên sân nhà và sớm tạo ra sức ép ở trận đấu diễn ra vào chiều 25-7. Ngay phút 10, từ pha phản công nhanh bên cánh trái do Naing Tun khởi xướng, Kaung Khant băng vào dứt điểm chân trái chính xác mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Malaysia đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Sumareh và Endrick liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, trong khi Paulo Josue 2 lần đưa bóng dội xà ngang ở các phút 28 và 40, khiến đội khách tiếc nuối. Myanmar cũng có thêm cơ hội gia tăng cách biệt nhưng cú sửa lòng của Naing Tun ở cuối hiệp một lại tìm đến xà ngang.

Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp 2. Phút 52, từ quả phạt góc bên cánh phải, Sumareh bật cao đánh đầu kiến tạo để Paulo Josue đá nối cận thành, san bằng tỷ số 1-1.

Chỉ 5 phút sau, Malaysia được hưởng phạt đền khi Nanda Kyaw phạm lỗi với Sumareh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Paulo Josue lạnh lùng đánh bại thủ môn Myanmar, hoàn tất cú đúp và giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1. Paulo Josue sinh năm 1987 tại Brazil, sau 7 năm thi đấu tại Giải VĐQG Malaysia đã hoàn tất thủ tục nhập tích vào đầu năm 2023.

Tinh thần lên cao sau màn lội ngược dòng, Malaysia tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 60, Paulo Josue suýt hoàn tất hat-trick khi tung cú sút xa bằng chân trái đưa bóng dội xà ngang.

Malaysia tạm dẫn đầu bảng B. ẢNH: FAM

Ở chiều ngược lại, Myanmar không chấp nhận thất bại và liên tục gia tăng sức ép. Than Paing có cơ hội rõ ràng ở phút 64 nhưng cú đánh đầu cận thành bị thủ môn Malaysia xuất sắc cản phá trước khi bóng chạm xà ngang.

Trong khoảng 15 phút cuối, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công. Naing Tun liên tục tạo đột biến bên cánh trái, còn Myo Zaw đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc sau khi vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Malaysia vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế thắng 2-1 đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Malaysia tạm thời dẫn đầu bảng B trước khi á quân Thái Lan bước ra sân thi đấu với đội chủ nhà Lào lúc 20 giờ cùng ngày.

HỮU THÀNH