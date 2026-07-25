Nguy cơ nhận thẻ đỏ nếu cầu thủ dùng tay che miệng tại ASEAN Cup 2026

ASEAN Cup 2026 sẽ áp dụng hàng loạt quy định mới của FIFA, đáng chú ý nhất là việc cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu dùng tay, cánh tay hoặc áo đấu che miệng trong lúc xảy ra tranh cãi trên sân.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Theo quy định được áp dụng cho giải, trọng tài có quyền rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ dùng tay, cánh tay hoặc áo đấu che miệng khi xảy ra xô xát hoặc lời qua tiếng lại với đối phương nếu hành động bị đánh giá là có dấu hiệu che giấu nội dung trao đổi hoặc kích động căng thẳng. Lưu ý, luật chỉ áp dụng trong các tình huống đối đầu giữa cầu thủ 2 đội, không phải ở mọi thời điểm trên sân.

Quy định này từng được FIFA áp dụng tại World Cup 2026 nhằm tăng tính công khai trong giao tiếp giữa các cầu thủ và hỗ trợ công tác giám sát của trọng tài cũng như hệ thống VAR. Hai cầu thủ Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador) từng phải nhận thẻ đỏ vì vi phạm quy định che miệng trong các tình huống tranh cãi trên sân.

Không chỉ siết chặt hành vi che miệng, ASEAN Cup 2026 còn tăng cường xử lý các phản ứng thiếu chuẩn mực với trọng tài. Theo quy định mới, chỉ đội trưởng được phép tiếp cận và trao đổi về các quyết định chuyên môn. Những cầu thủ vây quanh trọng tài, chỉ tay, la hét hoặc tạo áp lực lên tổ điều hành có thể bị cảnh cáo bằng thẻ vàng, từ đó hạn chế các tình huống phản ứng quá mức vốn thường xuyên xuất hiện trong những trận đấu căng thẳng.

ASEAN Cup 2026 cũng bổ sung chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi phản đối quyết định trọng tài bằng cách rời sân. Cầu thủ tự ý bỏ sân nhằm gây sức ép có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi thành viên ban huấn luyện nếu kích động hoặc tham gia hành vi này cũng sẽ bị xử lý. Trường hợp một đội khiến trận đấu không thể tiếp tục vì hành động phản đối, đội bóng đó có nguy cơ bị xử thua theo điều lệ giải.

Bên cạnh các quy định về kỷ luật, ASEAN Cup 2026 cũng áp dụng nhiều thay đổi nhằm hạn chế tình trạng câu giờ. Đối với các tình huống ném biên và phát bóng lên, cầu thủ chỉ có 5 giây để đưa bóng trở lại cuộc chơi sau khi được trọng tài nhắc nhở. Nếu không thực hiện đúng thời gian, quyền ném biên sẽ thuộc về đối phương hoặc đội đang phát bóng sẽ bị đối thủ hưởng quả phạt góc.

Quy trình thay người cũng được siết chặt hơn. Sau khi bảng điện tử hiển thị số áo, cầu thủ được thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây bằng lối gần nhất, trừ khi có chỉ định khác của trọng tài. Nếu cố tình kéo dài thời gian, cầu thủ dự bị sẽ chưa được phép vào sân cho đến lần bóng chết kế tiếp sau ít nhất một phút kể từ khi trận đấu được tiếp tục.

Một thay đổi khác liên quan đến công tác y tế là cầu thủ được chăm sóc trên sân, ngoại trừ thủ môn và một số trường hợp đặc biệt, sẽ phải rời sân tối thiểu một phút trước khi được phép thi đấu trở lại. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng giả chấn thương để làm gián đoạn trận đấu và kéo dài thời gian.

Các quy định kể trên được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch trong công tác điều hành, nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh, đồng thời hạn chế các hành vi phi thể thao tại giải đấu số một khu vực Đông Nam Á.

ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh từ ngày 24-7 với 2 trận đầu tiên tại bảng A. Trong đó, đội tuyển Việt Nam mở đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng thuyết phục 7-0 trước đối thủ yếu Timor Leste.

HỮU THÀNH