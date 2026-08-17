Bài học tại AFF Cup 2014 không cho phép đội tuyển Việt Nam chủ quan

Chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia ở bán kết lượt đi mang đến lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam, nhưng bài học từ cú ngược dòng của chính đối thủ này tại AFF Cup 2014 vẫn là lời cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Kim Sang-sik không được chủ quan nếu muốn giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Quang Hải cùng các tuyển thủ Việt Nam vẫn tiếp tục dành sự tập trung cao nhất cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Malaysia. ẢNH: ANH KHOA

Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son cùng tình huống Faris Danish đưa bóng về lưới nhà tại Kuala Lumpur tối 16-8 tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi trở về sân Mỹ Đình (Hà Nội) tái đấu với đối thủ vào 20 giờ ngày 19-8 tới. Không chỉ hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam còn bảo toàn được lực lượng và có thêm thời gian chuẩn bị cho trận lượt về. Với điểm tựa sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, cánh cửa vào chung kết đang rộng mở với Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội.

Trong khi đó, Malaysia bước vào trận lượt về với nhiều bất lợi. Không chỉ phải tìm cách san lấp cách biệt hai bàn trên sân khách, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe còn chịu tổn thất về lực lượng. Rodney Celvin dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau 11 phút ở trận lượt đi. Trước đó, bảy tuyển thủ Malaysia khác cũng đối diện với những vấn đề liên quan đến sức khỏe và hậu trường, khiến HLV Tan Cheng Hoe phải thừa nhận rằng “làm khách tại Hà Nội luôn khó khăn”.

Trong bối cảnh hiện tại, tấm vé vào chơi trận chung kết đang rộng mở với đội tuyển Việt Nam. Nhưng đây cũng là lúc thầy trò HLV Kim Sang-sik càng phải dành sự tập trung cao nhất và tuyệt đối không được phép chủ quan.

Bài học từ AFF Cup 2014 (tên gọi trước đây của ASEAN Cup) vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura từng đánh bại Malaysia 2-1 ngay trên sân khách ở bán kết lượt đi. Lợi thế ấy tưởng như đủ lớn khi toàn đội còn có trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Thế nhưng, trong màn tái đấu, những sai lầm liên tiếp của hàng thủ khiến đội tuyển Việt Nam thua 2-4 trên sân nhà, qua đó cay đắng nhìn Malaysia ngược dòng giành vé đi tiếp. Đó là một trong những thất bại đáng quên nhất của bóng đá Việt Nam tại sân chơi khu vực và cho đến hiện tại vẫn được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh dành cho các tuyển thủ.

Đội tuyển Việt Nam từng thua ngược Malaysia tỷ số 2-4 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, yếu tố lịch sử khi chưa bao giờ vượt qua Malaysia sau 2 vòng trận bán kết AFF Cup (2010 và 2014) trong quá khứ càng khiến đội tuyển Việt Nam thêm thận trọng.

Bởi vậy, chiến thắng 2-0 ở lượt đi không phải là lý do để đội tuyển Việt Nam chủ quan. Malaysia hiện không còn gì để mất và buộc phải chơi với tinh thần của một đội bóng đang tựa lưng vào tường. Họ có thể đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép ngay từ những phút đầu và tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt. Trong hoàn cảnh đó, đội tuyển Việt Nam cần nhập cuộc chắc chắn, kiểm soát cảm xúc và tuyệt đối tránh những sai lầm cá nhân. Bởi chỉ một bàn gỡ của Malaysia cũng có thể khiến áp lực lập tức chuyển sang phía đội chủ nhà.

Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận sau trận lượt đi rằng đội tuyển Việt Nam chưa thể xem chiến thắng là sự đảm bảo cho tấm vé đi tiếp, và sự thận trọng lúc nào cũng cần thiết. Với những tuyển thủ đã chinh chiến cùng nhau trong một thời gian dài, trải qua các cấp độ từ khu vực đến châu lục, tin rằng Quang Hải cùng đồng đội sẽ biết phải làm gì để bảo toàn lợi thế đến hết trận bán kết lượt về.

HỮU THÀNH