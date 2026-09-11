Ngọc Mỹ tỏa sáng trong trận thắng Thanh Hóa

Dù thiếu vắng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức do chấn thương chưa bình phục, CLB Ninh Bình vẫn giành trọn 3 điểm thuyết phục trước Thanh Hóa để duy trì vị trí trong tốp đầu bảng xếp hạng.

Đồng đội chia vui cùng Ngọc Mỹ sau bàn thắng thứ 2 của CLB Ninh Bình. Ảnh: NBFC

Sở hữu lực lượng dày dạn kinh nghiệm với những hảo thủ như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Nguyễn Quốc Việt, Lucao, Fred Friday cùng tài năng trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ – cầu thủ vốn là trụ cột của chính Thanh Hóa ở mùa bóng trước – đội chủ nhà Ninh Bình không mấy khó khăn để sớm giành quyền kiểm soát thế trận.

HLV Chu Đình Nghiêm chủ động bố trí đội hình thiên về tấn công và lập tức cụ thể hóa ưu thế. Ngay ở phút thứ 9, từ quả treo bóng chuẩn xác bên cánh trái của Lucas Henrique Turci, ngoại binh Lucao bật cao đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Thanh Diệp, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Nắm lợi thế dẫn bàn sớm, Ninh Bình tiếp tục thi đấu lấn lướt với tâm lý cực kỳ thoải mái. Khó khăn chồng chất cho đội khách khi ở phút 21, Lovric bên phía Thanh Hóa phải nhận án phạt trực tiếp từ trọng tài sau tình huống va chạm nguy hiểm với Ngọc Mỹ ở khu vực giữa sân.

Được chơi hơn người, đội chủ nhà nhanh chóng định đoạt hiệp một. Phút 37, Trương Tiến Anh thực hiện đường chuyền vừa tầm tạo điều kiện cho Ngọc Mỹ băng vào đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Ninh Bình giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở mùa giải 2026-2027. Ảnh: NBFC

Sang hiệp hai, ở thế không còn gì để mất, Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công tổng lực. Sự lăn xả và quyết tâm của hàng công đội khách đã nhiều phen khiến hệ thống phòng ngự của Ninh Bình chao đảo.

Những nỗ lực của đội bóng xứ Thanh được đền đáp ở phút 76. Nhận bóng từ pha phối hợp trung lộ, Văn Tùng thắp lại hy vọng cho Thanh Hóa bằng cú dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Quãng thời gian còn lại, HLV Chu Đình Nghiêm yêu cầu các học trò chủ động đá chắc chắn, tăng cường kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân nhằm bảo toàn lợi thế. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Ninh Bình chính thức giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại thánh địa Hoa Lư.

Đây đã là trận thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng cố đô, qua đó giúp họ xây chắc một vị trí vững vàng trong nhóm dẫn đầu giải đấu.

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KHÁNH VÂN