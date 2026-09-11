Vòng 2 V-League 2026-2027: Bắc Ninh khó gây bất ngờ trước CLB Công an TPHCM

Cuộc so tài giữa CLB Bắc Ninh và đội Công an TPHCM diễn ra vào lúc 18g00 ngày 11-9 được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà.

CLB Công an TPHCM đang có sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng trước Hà Nội FC ở trận ra quân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hai đội đã thể hiện những hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau ở vòng đấu mở màn. Trong khi CLB Công an TPHCM khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước ứng cử viên vô địch Hà Nội FC, thì Bắc Ninh lại phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trong chuyến làm khách trên sân Vinh của SLNA. Trận thua này đã phơi bày nhiều khoảng trống và vấn đề về mặt lực lượng của đội bóng vùng Kinh Bắc ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng chơi ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Tại vòng 2, dù được trở về sân nhà Việt Yên, mục tiêu kiếm điểm của thầy trò huấn luyện viên Bắc Ninh thực sự là một thử thách gian nan. Tâm lý nôn nóng tìm kiếm bàn thắng thắng sân nhà có thể trở thành con dao hai lưỡi, dễ lộ ra những sơ hở nơi hàng phòng ngự để các chân sút thượng hạng bên phía Công an TPHCM khai thác.

Trong bối cảnh hiện tại, lựa chọn lối đá an toàn và chủ động phòng ngự chắc chắn sẽ là phương án hợp lý nhất cho đội chủ nhà. Khó khăn càng chồng chất khi Bắc Ninh sẽ thiếu vắng sự phục vụ của Văn Đạt do tấm thẻ đỏ phải nhận ở vòng đấu trước.

Bắc Ninh khó cản bước tiến của CLB Công an TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở bên kia chiến tuyến, đội Công an TPHCM đang có tinh thần cực kỳ hưng phấn sau màn khởi đầu hoàn hảo. Đoàn quân của HLV Arthur cho thấy sự đồng đều đáng nể về mặt đội hình. Ngay cả các nhân tố dự bị như bộ đôi cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô và Williams khi được tung vào sân cũng chơi rất nổi bật, giúp duy trì áp lực liên tục trước một đối thủ mạnh như Hà Nội FC.

Lực lượng vượt trội cùng tâm lý thoải mái, CLB Công an TPHCM chắc chắn hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm thứ hai liên tiếp để đua tranh ngôi đầu bảng. Kịch bản nhiều khả năng xảy ra là Bắc Ninh sẽ chủ động lùi sâu, thiết lập hệ thống phòng ngự phản công dày đặc.

Đây sẽ là bài toán kiểm tra năng lực xuyên phá của Tiến Linh và các đồng đội. Nếu như ở vòng 1, CLB Công an TPHCM dễ đá hơn khi Hà Nội FC lựa chọn lối chơi đôi công, thì trước một khối phòng thủ lùi sâu của Bắc Ninh, sự kiên nhẫn và đột biến từ các ngôi sao sẽ là chìa khóa định đoạt trận đấu.

Dự đoán: Bắc Ninh 0-1 Công an TPHCM

QUỐC CƯỜNG